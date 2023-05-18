Что отличает абсолютную ссылку от относительной в «Р7-Офис»?

Каждое значение ячейки в табличном редакторе «Р7-Офис» является относительной или абсолютной ссылкой и может использоваться в различных формулах.

Относительная ссылка в редакторе таблиц «Р7-Офис» — это ссылка на ячейку таблицы, которая представляет собой комбинацию буквы столбца и номера строки в формате А1, B16 и так далее. Для создания относительной ссылки достаточно выбрать ячейку и написать в ней формулу. Однако при копировании формулы в другие ячейки ссылка на ячейку будет автоматически изменяться, то есть А1 станет А2, а B13 превратится в B14.

Абсолютная ссылка отличается от относительной тем, что она имеет неизменяемую ссылку на определенную ячейку таблицы. От относительной ссылки ее отличает значок доллара перед буквой столбца и номером строки. Выглядит абсолютная ссылка как $A$1.