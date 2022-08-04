Что такое телемедицина: преимущества современных технологий

Общество
4 августа 2022

В России телемедицина была создана для того, чтобы «разгрузить» систему здравоохранения и позволить гражданам, болеющим во время пандемии COVID-19, получить профессиональную медицинскую помощь дистанционно.

Сегодня телемедицинские технологии активно применяются не только в государственных, но и в частных медучреждениях. Однако многие до сих пор задаются вопросом: телемедицина — что это? Объясняем значение термина на простых и понятных примерах.

Что такое телемедицина простыми словами?

Телемедицина – это оказание врачебной помощи онлайн. Получить ее можно электронным письмом, в мессенджере или в формате видеозвонка. На таком приеме врач не поставит диагноз, зато проконсультирует по вопросам симптомов и уже назначенного лечения, а заодно оценит текущее состояние пациента.

Что значит телемедицина и для чего она нужна?

Телемедицинские услуги – это оптимальный вариант для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не могут посетить клинику лично. Так бывает, если:

  • самочувствие пациента не позволяет ему добраться до клиники (особенно, когда она находится далеко от дома);
  • был поставлен сложный диагноз, и требуется альтернативное мнение от более опытного специалиста;
  • человек не находит проявившиеся симптомы опасными, но нуждается в консультации лечащего врача;
  • в городе произошло стихийное бедствие, в результате которого переполнились лечебные учреждения, или объявили карантин, в связи с которым рекомендовали не покидать дом без острой необходимости.

Кроме того, телемедицинские услуги могут пригодиться при командировке за границу, чтобы получить консультацию врача на родном языке.

В чем преимущества телемедицинских технологий?

Первый плюс – это отсутствие очередей, особенно в небольших городах, где мало медицинских центров и квалифицированных специалистов.

Второе преимущество – это высокое качество консультаций. Благодаря телемедицинским технологиям врачи могут оперативно связываться между собой, чтобы обсудить клинический случай пациента.

Третье достоинство телемедицины – это возможность в любое время проконсультироваться с доктором, значит, сэкономить силы, время и нервы.

Помимо прочего, телемедицинская консультация помогает понять, нужно ли посетить врача очно (и, если да, то какого конкретно специалиста), а также подходит для продления или закрытия больничного и выдачи рецепта на лекарство.

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