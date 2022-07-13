Что входит в генеральную уборку офиса?

Чтобы поддержать имидж компании на высоком уровне, создать благоприятные условия для персонала и посетителей, необходимо регулярно убирать в офисных помещениях. Сегодня заказать генеральную уборку офиса не составит особого труда.

Генеральная уборка офиса: этапы

Обязательно применение высококачественных моющих, дезинфицирующих средств и профессионального спецоборудования. Клининговая компания, специализирующаяся на тщательной очистке пространств любой степени сложности, пользуется исключительно сертифицированными препаратами, доказавшими на практике свою эффективность. Используемые пылесосы по мощности многократно превосходят бытовые аналоги.

С чего начать уборку офиса? Зачастую она включает:

полноценное устранение пыли с мусором;

влажную обработку всех поверхностей вне зависимости от уровня их доступности (например, плинтусов, дверных проемов);

натирание зеркал;

полировку мебели, деревянных деталей, а также элементов, покрытых хромом;

аккуратную очистку изделий, сделанных из таких натуральных горных пород как мрамор либо гранит;

удаление пятен со стеновых плоскостей, напольного покрытия.

Также в офисе во время генеральной уборки чистятся решетки системы вентиляции, батареи отопления, стеллажные конструкции, крупноразмерные светильники, карнизы, всевозможный декор.

Дополнительные услуги

Что входит в уборку офиса дополнительно?

Химчистка ковровых покрытий. Подразумевается полное освобождение ворса от посторонних ароматов и следов, поэтому к нему возвращается былая новизна, которой свойственна мягкость и пушистость, яркость расцветки. Очистка жалюзи, тканевых и рулонных штор. При этом редко практикуется их снятие. Химчистка мебельной обивки, например, кожаной. Профессионализм сотрудников позволяет избавиться от видимых признаков изношенности. В итоге у мягкой мебели восстанавливается презентабельная внешность, возвращается прежняя свежесть. Мытье оконных блоков снаружи, откосов с подоконниками. Очистка крупногабаритных, эксклюзивных компонентов интерьера, люстр. Отмывание с полировкой фасада здания. При возникновении необходимости задействуются промышленные альпинисты.

Возможна и уборка территорий, расположенных вблизи офиса. Мусор не только собирается, но и выносится, надлежащим образом утилизируется.

Места, предназначенные для приема пищи, подвергаются дезинфекции, как и санитарные узлы. Именно по этим причинам квалифицированная уборка офисных площадей считается наиболее оптимальным способом приведения кабинетов и сторонних помещений в порядок.