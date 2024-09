CIICF 2024 прошел в китайском Уси

В городе Уси, провинция Цзянсу на востоке Китая, состоялся Китайский международный форум интеллектуальной связи (CIICF) 2024 года. Форум был совместно проведен China Media Group (CMG) и Народным правительством провинции Цзянсу, а также совместно организован такими агентствами, как офис CMG в провинции Цзянсу, cctv.com и Муниципальное народное правительство Уси.

Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong), президент CMG, и Сюй Куньлинь (Xu Kunlin), губернатор провинции Цзянсу, выступили на форуме от имени принимающей стороны. На мероприятии присутствовали почетные гости из внутренних и международных областей, в том числе Мартин Мпана (Martin Mpana), посол Камеруна в Китае и дуайен Дипломатического корпуса африканских стран; Ахмед Мустафа Фахми (Ahmed Mustafa Fahmy), глава представительства Лиги арабских государств в Китае; Тан Цзяньжун (Tan Jianrong), академик Китайской инженерной академии и профессор Чжэцзянского университета; Пьеро Скаруффи (Piero Scaruffi), президент Исследовательского института искусственного интеллекта Кремниевой долины; и Кан Чжэнь (Kang Zhen), вице-президент Пекинского педагогического университета. Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin) выступил с речью по видеосвязи.

Документальный фильм CMG «Wuxi: A City for Music Lovers and the Capital of Traditional Chinese Music» был представлен во время церемония открытия. На мероприятии были представлены мероприятия, посвященные четырем аспектам: продвижение международных обменов с помощью интеллектуальных технологий, повышение эффективности коммуникации, расширение прав и возможностей для улучшения жизни и ведущие идеи молодежи. С помощью тематических выступлений и специальных представлений на мероприятии были продемонстрированы инновационные практики из различных областей.

В рамках мероприятия был опубликован отчет «China Urban International Intelligent Communication Capability 2024». В рамках круглого стола «Всемирный молодежный диалог» пять молодых местных и зарубежных представителей, в том числе Ли Вэньвэнь (Li Wenwen), золотой призер женских соревнований по тяжелой атлетике +81 кг на Олимпийских играх в Париже 2024 года, провели углубленные дискуссии, поделившись историями взаимного обучения через свои яркие перспективы и творческие аудиовизуальные языки.

В ходе CIICF 2024 года были проведены тематические коммуникационные мероприятия, в том числе Форум Уси по международной коммуникации городского образа, Первый форум по цифровым людям ИИ и Форум цифрового культурного туризма. Кроме того, в Уси также проходили сопутствующие мероприятия, такие как Фестиваль городского культурного обмена «Встреча с Уси» 2024 года, мероприятие в прямом эфире «Уси становится глобальным» и экскурсионный тур по Уси.