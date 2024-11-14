CIIE 2024: компания Shanghai Electric укрепляет глобальные партнерские отношения

Компания Shanghai Electric на Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE 2024) подписала новые соглашения со своими партнерами, развивая стратегические партнерства по всему миру.
Новые деловые альянсы с компаниями Carrier Group и SKF (China) Sales Co., Ltd («SKF»), которые обеспечивают дополнительную синергию их инновационных разработок в области передовых и эффективных энергетических технологий, позволят компании Shanghai Electric использовать партнерство для разработки и обновления своих предложений, направленных на поддержку глобальных усилий по декарбонизации.
«Компания Shanghai Electric сохраняет приверженность формированию значимых, перспективных партнерских отношений во всем мире для участия в использовании безграничных возможностей технического прогресса», — сказал Ву Лэй (Wu Lei), председатель компании Shanghai Electric. «Мы стремимся исследовать новые возможности и углублять связи с партнерами для коллективного преодоления возникающих трудностей в отрасли и изучения границ устойчивых технологий».
Стратегическое соглашение с Carrier Group знаменует 37 лет сотрудничества двух отраслевых лидеров. В рамках новой структуры компании Shanghai Electric и Carrier объединят свой опыт и знания для продвижения решений, которые соответствуют целям Китая по достижению углеродной нейтральности и пикового уровня выбросов углерода, уделяя особое внимание контролю окружающей среды в помещениях, промышленному применению тепловых насосов и устойчивому развитию.
Между тем, сотрудничество Shanghai Electric с компанией SKF увеличит масштаб и глубину вклада обеих компаний в промышленные инновации. Используя передовые возможности компании SKF в области подшипников, уплотнений и систем смазки, партнерство направлено на оптимизацию структуры продукции Shanghai Electric и повышение ее конкурентоспособности на все более динамичном рынке.
Сотрудничество также будет включать инициативы в области комплексного энергетического и медицинского оборудования, в рамках которых обе компании будут работать над созданием индивидуальных решений, поддерживающих национальные цели Китая в области новой энергетики и высокотехнологичного производства.