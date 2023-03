Cкладной HONOR Magic Vs завоевал несколько наград от СМИ на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2023)

Мировой технологический бренд HONOR объявил о выходе на глобальный рынок новой серии HONOR Magic5 и складного HONOR Magic Vs на проходящем Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, предоставляя пользователям по всему миру настоящий флагманский смартфон. С учетом того, что в этом году многие ведущие мировые СМИ назвали оба новых флагманских смартфона «Лучшими на MWC», инновационная разработка и премиальные функции новых флагманов HONOR получили широкое признание.

В этом году на MWC компания HONOR получила в общей сложности 42 награды от СМИ, а дебютный HONOR Magic5 Pro получил 18 наград в разных категориях. Android Authority заявил следующее: «HONOR Magic5 Pro делает все возможное, чтобы конкурировать с лучшими в отрасли, и делает это стильно». Trusted Reviews тоже оставили комментарий: «HONOR Magic5 Pro — флагманский смартфон Android, оснащенный абсолютно передовыми технологиями». Tom’s Guide — СМИ в сфере технологий с безупречной репутацией благодаря обзорам товаров назвало HONOR Magic5 Pro лучшим телефоном, заявив следующее: «Honor Magic5 Pro — это, безусловно, лучший телефон, представленный на MWC 2023».

Помимо модели HONOR Magic5 Pro, большое внимание также привлек HONOR Magic Vs — новейший складной телефон HONOR, дебютирующий на мировом рынке. XDA Developers сказали: «Это один из наших любимых складных телефонов на рынке». Одно из крупнейших онлайн-изданий в области технологий MakeUseOf в своем обзоре заявило следующее: «Телефон выглядит и ощущается как роскошное устройство, Magic Vs предлагает истинное новаторство в области складных смартфонов».Модели HONOR Magic5 Pro и HONOR Magic Vs получат 3 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

HONOR Magic5 Pro поступит в продажу во втором квартале 2023 года по цене от 1199 евро (12 ГБ + 512 ГБ). HONOR Magic Vs будет стоить от 1599 евро (12 ГБ + 512 ГБ). Дата начала продаж будет объявлена позднее.