Яркий синтез кино, музыки и моды – международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

Местом силы и вдохновения позитивных и светлых людей, семей с детьми, поклонников кино, моды и музыки в стиле «этно» станет международный фестиваль «ВОТЭТНО!». Организаторы приглашают всех желающих провести в сибирском Шерегеше со 2 по 4 августа 2024 года несколько незабываемых летних дней.

Фестивали «ВОТЭТНОКИНО!» и «Традиционные костюмы и музыка» станут неотъемлемой частью фестиваля «ВОТЭТНО!». Гости смогут посмотреть фильмы со всей страны, встретиться с авторами картин и актерами, получить яркие впечатления на стильном перформанс-показе современных российских дизайнеров. В рамках «ВОТЭТНО!» также ожидается сюрприз – второй Сибирский барабанный фест.

Хэдлайнером события станет всемирно известная группа «Калинов мост». Легенда русского рока покажет, что такое настоящий драйв, и зарядит энергией зрителей на главной сцене фестиваля.

В программу фестиваля включены выступление граффити-художника Славы KUDZE, который вооружится баллонами с краской, чтобы создать раскрывающую особенности шорской культуры праздничную фотозону, вечеринка на горе Зелёной и этно-ярмарка, на которой можно будет приобрести свечи с лесным запахом или вязаные диковинные брелоки, изображающие цветочки-огоньки.

Для любителей тишины и единения с природой состоятся мастер-классы и телесные практики. Горная рыбалка, катание на квадроциклах, экскурсии по Хаски-парку, прогулки по экотропам – все это ждет поклонников активного отдыха. Выставка масок от проекта «Лики Алтая», музыкальная и игровая площадка откроются для детей, развлекать которых будут фантазийные ростовые куклы и лучшие аниматоры.

Этно-костер с удивительным шоу и теплой атмосферой станет завершающим событием фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.