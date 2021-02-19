Clarios разработал систему сбора и переработки свинцово-кислотных батарей из автомобилей

Защита окружающей среды и устойчивое развитие являются неотъемлемой частью философии компании.

Наши продукты помогают потребителям экономить энергию.

Фонд Clarios уделяет особое внимание детскому здоровью.

Ганновер – 18 февраля 2021 Clarios, ведущий мировой производитель аккумуляторных батарей, продвигает инициативы в сфере устойчивого развития. «Наше самообязательство бережно относиться к окружающей среде – это важная часть ответственности нашей компании», — поясняет вице-президент Clarios Кристиан Розенкранц. «Мы постоянно стараемся свести к минимуму влияние наших продуктов и процессов на окружающую среду. Устойчивое развитие – это один из наших ключевых принципов: с нашими технологиями и процессами мы устанавливаем новые стандарты производства и вторичного использования во всей отрасли в отношении здоровья, безопасности и окружающей среды.» А то, что все системы управления природопользованием и потреблением энергии в Clarios сертифицированы в соответствии со стандартами ISO, является само собой разумеющимся. «Это фундамент, на котором мы выстраиваем долговременную концепцию устойчивого развития», — подчеркивает Розенкранц.

Замкнутый цикл

Вместе с клиентами и партнерами Clarios разработал надежную и зарекомендовавшую себя систему сбора и переработки, являющуюся частью экономики замкнутого цикла. За счет нее в Европе удается собрать более 98 процентов свинцово-кислотных батарей из автомобилей и вторично использовать большую часть имеющихся материалов. Так, например, удается извлечь и вторично использовать 90 процентов материалов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. 75 процентов свинца в европейских свинцово-кислотных аккумуляторных батареях происходят на сегодняшний день из вторичных источников. С помощью своей глобальной сети вторичного использования Clarios вносит вклад в то, что аккумуляторные батареи в самых важных экономиках мира являются самым часто вторично используемым товаром потребления, обгоняя алюминий, бумагу, шины и стекло. Таким образом, мы щадим ресурсы и препятствуем выбросу в атмосферу парниковых газов, что произошло бы, если добывать новые материалы для батарей. Кроме того, менеджеры по устойчивому развитию Clarios регулярно обучают всех сотрудников и мотивируют их придумывать новые идеи по усовершенствованию. В результате, лишь за последние десять лет при производстве батарей на 25 процентов снизилось потребление энергии и на 35 процентов – потребление воды.

Кроме того, разработки Clarios помогают потребителям экономить энергию, щадить окружающую среду и снижать потребление топлива. К примеру, восемь из десяти новых автомобилей с экономящей топливо системой старт-стоп оснащены батареями AGM или EFB от компании Clarios.

Ответственное взаимодействие

Clarios входит в Глобальный договор ООН. Тем самым компания обязалась соблюдать десять универсальных принципов устойчивого развития и берет на себя ответственность за соблюдение прав человека, охраны труда и окружающей среды, а также за борьбу с коррупцией. «Мы серьезно относимся к взятым на себя обязательствам и даже более того», — добавляет Розенкранц. «Мы выступаем за соблюдение всех международных стандартов для обеспечения устойчивой цепочки поставок. Поэтому наши ведущие в отрасли стандарты устойчивого развития распространяются и на наших поставщиков».

Фонд Clarios берет на себя инициативу

Особую роль играет фонд Clarios, занимающийся здоровьем детей. Вместе с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и американской некоммерческой организацией Pure Earth фонд Clarios запустил инициативу Protecting Every Child’s Potential («Защищая потенциал каждого ребенка»), нацеленную на предотвращение воздействия свинца на детей. «Тем самым мы еще на шаг приблизились к нашей цели – улучшить мир», — подводит итоги Розенкранц.

Информация о Clarios:

Компания Clarios является мировым лидером в области современных технологий накопления и хранения энергии. Мы работаем в тесном сотрудничестве со своими заказчиками для удовлетворения растущего спроса на интеллектуальные решения, существующего на международном рынке. 16 000 наших сотрудников занимаются разработкой, изготовлением и продажей всеобъемлющего и постоянно совершенствуемого ассортимента аккумуляторов практически для всех типов автомобилей. Наши технологии гарантируют уникальный уровень экологической чистоты и производительность нового поколения, а также привносят надежность, безопасность и комфорт в повседневную жизнь. Мы повышаем эффективность на каждом этапе цепочки поставок, содействуя прогрессу сообщества, на службе у которого состоим, и планеты, которая является нашим общим домом.

Компания Clarios, подписавшая в 2020 году Глобальный договор ООН, стремится согласовывать свои стратегии и операционную деятельность с универсальными принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Компания Clarios является дочерним предприятием компании Brookfield Business Partners, которая работает в сфере бизнес-услуг и промышленности, специализируется на владении и управлении предприятиями высокого уровня и получает прибыль за счет барьеров для входа на рынок и (или) снижения производственных затрат.

На фото:

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С помощью своей глобальной сети контактов Clarios вносит вклад в то, что аккумуляторные батареи в самых важных экономиках мира являются наиболее часто вторично используемым товаром потребления.

Видео: Clarios