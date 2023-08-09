Clear Aligners Spark объявляют ключевые клинические обновления и инновации в выпуске 14

Компания Ormco Corporation объявляет о выпуске долгожданного Spark Clear Aligners выпуск 14. Версия 14 продолжает философию Spark, заключающуюся в предоставлении ортодонтам контроля и гибкости. Spark Aligner System уже является открытой платформой, принимающей сканирование со всех основных внутрипероральных сканеров. Теперь, благодаря версии 14, врачи получат еще большую гибкость в плане внедрения Spark Approver Web и бесперебойной интеграции Dixis Компания Ormco Corporation объявляет о выпуске долгожданного Spark Clear Aligners выпуск IOS, а также обновлений клинических и рабочих процессов.

«Сервис Spark Approver Web более удобен в использовании, что обеспечивает экономию времени для ортодонтов за счет обеспечения гибкого доступа к случаям в любое время, будь то в офисе или дома», – заявил президент Ormco Эрик Конли. «Система включает в себя сетевой доступ к наиболее часто используемым функциям настольного ПК Spark Approver. Кроме того, интеграция DEXIS IOS оптимизирует открытую платформу Spark за счет создания непрерывного рабочего процесса от сканирования до отправки».

Обновления Spark Release 14 (R14) включают:

С помощью Spark Approver Web можно получить доступ к делам и изменить их в любом месте и даже в пути. Бесперебойная работа между облачным и настольным программным обеспечением Spark Approver Web. Безопасное сохранение файлов позволяет сохранять данные и информацию в облаке до тех пор, пока не нужно её прлучить или изменить. Нет необходимости в установке или обновлениях. Поддержка широко используемых интернет-браузеров: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox и Opera. Оптимизированная открытая платформа за счет бесперебойной интеграции Spark Approver с DEXIS IOS, что обеспечивает оптимизацию рабочего процесса. Открытая файловая платформа Spark Approver теперь интегрирована с поддержкой технологии WiFi DEXIS IOS ScanFlow, что упрощает и ускоряет процесс подачи истории болезни.

В отличие от ведущего бренда элайнеров Aligner DEXIS IOS Solutions предоставляет открытую платформу, позволяющую практикующим специалистам направлять заказы на функциональную технику через своего предпочтительного поставщика.

«Система Spark Approver поддерживает более эффективный рабочий процесс с экспортом ScanFlow одним щелчком мыши, открытым форматом файлов и пр. Результатом этого является расширение возможностей и повышение производительности на каждом этапе», – заявила д-р Алисса Картер. «Система DEXIS IOS Solutions облегчает процесс внутриперорального сканирования на каждом этапе, без проблем интегрирует сканирование, планирование, производство и лечение. Оптимизированная эффективность, точность и гибкость планирования лечения – это настоящее изменение в моей практике».

Кроме того, компания Ormco недавно выпустила новые клинические обновления и функции пользовательского интерфейса.

Клинические обновления для обеспечения абсолютного контроля и гибкости планирования лечения

Spark’s Integrated Hooks теперь включает три варианта насадок для крепления. Spark’s Integrated Hooks обеспечивает оптимальное удерживание и повышенное качество обслуживания пациентов.

Теперь, врачи могут выбирать между материалами Trugen и TruGEN XR по всем первичным и повторным заказам на продукцию Spark, включая Spark 10, 20, и Advanced.

Как TruGEN, так и TruGEN XR обладают такими же расширенными возможностями, как удержание силы, четкостью, устойчивостью к образованию пятен и толщиной материала, которые любят ортодонты.

Улучшение процессов документооборота

Расширенное одобрение в режиме реального времени позволяет мгновенно вносить изменения в целях повышения эффективности за счет пассивного Aligner Editing. Данное обновление обеспечивает дополнительную гибкость при добавлении и редактировании пассивных выравнивателей.

Система оповещения о столкновении CBCT TruRoot прогнозирует и предотвращает столкновения во время лечения, помогая врачам планировать лечение с повышенными мерами предосторожности. Данная функция автоматически обнаруживает и выделяет участки корневых поверхностей, которые соприкасаются или проникают в корневую кость.

Автоматическое импортирование и выравнивание сканирования CBCT с функции TruRoot в Spark Approver с локального компьютера.

Aligner Trimline исключает догадки из вашего рабочего процесса с точной визуализацией фактической линии триммера Spark Approver Software.

Разрешение удержания веб-сканирования обеспечивает ускорение рабочего процесса. Получите подробную информацию на своей информационной панели для решения проблем сканирования с помощью новой функции редактирования для сведения к минимуму ошибок при сверке сканирования.