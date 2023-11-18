CMG провело мероприятие, посвященное международному обмену Китай—США, в Сан-Франциско

В связи с приездом Председателя КНР Си Цзиньпина для участия в саммите Китай—США и 30-й Встрече лидеров экономик АТЭС по приглашению Президента США Джо Байдена компания China Media Group и Ассоциация обмена молодежи и студентов США—Китай совместно организовали мероприятие «Прочная дружба» для обсуждения международных обменов Китай—США в Сан-Франциско, США, 16 ноября.

Шен Хайсион (Shen Haixiong), президент и главный редактор China Media Group, принял во время мероприятия участие в углубленных дружеских дискуссиях с гостями из разных секторов в США и выступил с приветственной речью.

Г-н Шен отметил, что китайский квартал в Сан-Франциско был микрокосмом культурных обменов восток-запад на протяжении столетий. Дружба между народами Китая и Америки не только преодолевает границы континентов, но также прошла испытание временем.

Г-н Шен подчеркнул, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире и СМИ играют критически важную роль в поддержке международных обменов и дружбы. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что фундамент и надежда отношений Китая и США заключается в людях, будущее принадлежит молодежи, а жизненная сила черпается из взаимодействия на местах. Компания China Media Group привержена совместной работе со всеми дружественными людьми, готовыми вложить мудрость и силу в здоровое развитие китайско-американских отношений.

Сара Лэнд (Sarah Lande), бывший исполнительный директор организации Iowa Sister States и старый друг Китая Джон Истербрук (John Easterbrook), правнук генерала Джозефа Стилвелла (Joseph Stilwell) и Элин Макиннес (Elyn Maclnnes), ведущий исследователь Ассоциации туризма и культуры Кулианг (Kuliang Tourism and Culture Association) также выступили на мероприятии. Они приветствовали поддержку Председателем КНР международных обменов Китай—США, выразив свою приверженность укреплению взаимопонимания и передаче дружбы между Китаем и США будущим поколениям.

Компания China Media Group также обменялась соглашениями с фондом Sino-American Aviation Heritage Foundation (фонд наследия китайско-американской авиации), фондом Helen Foster Snow Foundation и Ассоциацией обмена молодежи и студентов США—Китай по продвижению сотрудничества в таких областях, как партнерство СМИ, образование и культурные обмены.

На мероприятии выступил хор средней школы им. Линкольна из Такомы, штат Вашингтон, который исполнил песни на английском и китайском языках. Кроме того, группа молодых студентов из Китая и США устроила совместное представление по видеосвязи, выразив свои надежды на прочную дружбу между двумя странами.

(Этот материал распространен компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.)