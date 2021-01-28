Co2Bitcoin (Co2B) предлагает новые идеи для борьбы с глобальным потеплением

Co2Bitcoin будет размещен на бирже www.coinbit.io 28 января 2021 года.

New York-Co2Bitcoin — новый финансовый инструмент. Инструмент был создан инновационной децентрализованной группой, которая фокусируется на смягчении неблагоприятных последствий изменения климата. Криптовалюта Co2Bitcoin будет открыта для публики 28 января 2021 года и предоставит странам-участницам средства для борьбы с глобальным потеплением. Co2Bitcoin был использован для приобретения и защиты более 100 миллионов деревьев в тропических лесах Бразилии. Проект достигает цели защиты бразильских тропических лесов для будущих поколений за счет ухода за кустами и борьбы с лесными пожарами.

Ликвидность валюты будет поддерживаться всеми аспектами, включая стремление инвесторов к зашифрованной валюте и децентрализованным финансам (DeFi), а также растущий спрос на «экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)». Как и другие валюты, валюта Co2Bitcoin зависит от ее полезности, и, конечно, соотношение между спросом и предложением определяет ее обменный курс.

Co2Bit (http://www.co2bit.com/news) подписал соглашения о сотрудничестве с властями многих регионов. Co2Bit имеет множество преимуществ:

-Это первая криптовалюта, официально поддерживаемая во многих регионах. Власти станут крупными держателями криптовалюты. Это делает криптовалюту более безопасной.

-У него благотворительная цель. Этот проект достигает цели защиты земли за счет финансирования проектов, направленных на снижение негативного воздействия глобального потепления.

-Проект имеет видение «Экологического, социального и корпоративного управления (ESG)»для защиты долгосрочных интересов государственных и институциональныхфондов.

— В рамках проекта будет создана более эффективная и ликвидная система углеродного кредита. Помимо выбора традиционных платформ для торговли углеродными кредитами, крупные учреждения, занимающиеся выбросами углерода, также могут покупать Co2Bitcoins. Это положительно скажется на сохранении имиджа бренда этими крупными компаниями.

Цена углеродных кредитных сертификатов неуклонно росла за последние четыре года. Но рынок углеродных кредитов по-прежнему является профессиональным рынком, на который частным инвесторам чрезвычайно трудно войти. Основываясь на растущем спросе рынка на торговлю углеродными кредитами, Co2Bitcoin может стать новым финансовым инструментом, используемым компаниями в качестве добровольных углеродных кредитов. В частности, активы Co2Bitcoin могут быть упомянуты в годовом экологическом отчете компании, чтобы повысить ее рейтинг ESG. В конечном итоге это приведет к более широкому использованию этой криптовалюты, увеличению ее ликвидности и полезности. Для спекулянтов этот спрос также окажет положительное влияние на удорожание Co2Bitcoin.

Когда криптовалюта Co2Bit внедряется в проекты по защите окружающей среды, она будет способствовать технологическим инновациям в солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях, поможет в исследованиях и разработке новых технологий для производства стали и пластика, продвигает сельскохозяйственное производство и ускоряет глобальные проекты по защите лесов.

Монета Co2Bit также выиграет от роста других финансовых продуктов. Потому что интерес частных и институциональных инвесторов к криптовалютам быстро растет. В блокчейне Ethereum и его смарт-контрактах стоимость монеты Co2Bit составляет 1/13 ETH. Согласно цене 1404 доллара США за ETH на 25 января 2021 года, цена каждого Co2Bitcoin составляет 108 долларов США.

По словам международного политика и десятикратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова: «Co2Bitcoin предоставляет реальные практические решения, которые помогают решить проблему глобального потепления, от которой страдает мир».

Для получения дополнительной информации посетите Co2Bit.com. Монета Co2Bit будет включена в листинг 28 января 2021 года. Эмитент — уважаемая и отмеченная наградами биржа Coinsbit (https://coinsbit.io/). Эта биржа недавно запустила свою децентрализованную биржу (DEX). Биржа известна своей надежностью и удобством и подходит для трейдеров с любым опытом. Биржа Coinsbit обеспечивает гарантию протокола безопасности для каждой транзакции, а ее цели обслуживания включают первый в мире интернет-магазин, покупающий товары за криптовалюту. Платформа также предоставляет более удобные услуги финансирования через Интернет. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня на https://coinsbit.io/.

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