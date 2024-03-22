Cognizant и Google Cloud расширили партнерство в области ИИ  

Cognizant и Google Cloud объявили о расширении своего партнерства, направленного на улучшение жизненного цикла поставки программного обеспечения и повышение производительности разработчиков.

Компания Cognizant намерена внедрять Gemini для Google Cloud двумя способами: во-первых, обучая сотрудников Cognizant использовать Gemini для помощи в разработке программного обеспечения, а во-вторых — путем интеграции компанией Cognizant расширенных возможностей Gemini в свои внутренние операции и платформы. Используя Gemini для Google Cloud, разработчики Cognizant смогут быстрее и эффективнее писать, тестировать и развертывать код с помощью инструментов на базе ИИ, повышая надежность и экономическую эффективность создания клиентских приложений и управления ими.

Потенциальное влияние повышения производительности разработки подчеркивается результатами недавнего совместного исследования Cognizant и Oxford Economics «Новая работа, новый мир», которое показало, что генеративный ИИ может принести экономике США до 1 трлн долларов к 2032 году. В рамках сотрудничества, используя Gemini, Cognizant и Google Cloud смогут предоставить широкий спектр преимуществ корпоративным клиентам в разных отраслях, помогая им быстро создавать приложения, тщательно тестировать код и оперативно устранять проблемы для оптимизации производительности на протяжении всего жизненного цикла поставки программного обеспечения.

«Разработка программного обеспечения — это одна из профессий, которые, вероятно, больше всего выиграют от того, как генеративный ИИ переосмысливает анатомию работы, — говорит Рави Кумар С (Ravi Kumar S), генеральный директор Cognizant. — Компания Cognizant обязалась инвестировать 1 млрд долларов в генеративный ИИ в течение трех лет, потому что мы считаем, что это мощный инструмент для расширения человеческого потенциала, и наше партнерство с Google Cloud имеет решающее значение для этого обязательства и для реализации этого замысла».

В течение следующих 12 месяцев, в соответствии с инициативой компании Synapse, направленной на повышение квалификации одного миллиона человек во всем мире к 2026 году, Cognizant будет инвестировать средства в обучение более 70.000 сотрудников различных подразделений Cognizant работе с инструментами Google Cloud на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Cognizant будет работать над интеграцией Gemini в свой набор автоматизированных платформ и ускорителей, начиная с недавно анонсированной️ платформы Cognizant Flowsource™ для разработчиков.

«Генеративный ИИ способен значительно улучшить все этапы жизненного цикла поставки программного обеспечения, помогая разработчикам быстро генерировать код, устранять неполадки и автоматизировать процессы, — считает Томас Куриан (Thomas Kurian), генеральный директор Google Cloud. — Обучив своих сотрудников использованию Gemini для Google Cloud, компания Cognizant сможет повысить скорость и качество проектов по разработке программного обеспечения для общих клиентов».

Внедрение возможностей ИИ в собственные внутренние операции и платформы Cognizant поможет консалтинговой фирме обеспечить более глубокое понимание процессов, оптимизировать их и улучшить взаимодействие с пользователями, причем все это — безопасным и ответственным способом.

В соответствии с планами Cognizant инвестировать в глубокие компетенции, связанные с ИИ, компания создаст Gemini Studio в каждом из своих облачных центров инноваций в области ИИ в Бангалоре, Лондоне и Плано (штат Техас), чтобы помочь корпоративным клиентам в поиске идей, проектировании и масштабировании ИИ-решений. Cognizant также создаст центры передового опыта Gemini в своих новых специализированных центрах доставки Google Cloud в Мексике и Румынии, а также продолжит свое расширение в Индии, чтобы ускорить успех клиентов с помощью решений генеративного ИИ.

Google Cloud будет поддерживать Cognizant в постоянном развитии лучших практик разработки программного обеспечения под управлением ИИ и помогать Университету искусственного интеллекта Cognizant (Google Cloud AI University) в запуске продвинутых курсов по сценариям использования ИИ.

Компания Cognizant является глобальным партнером по системной интеграции для Google Cloud и ведущим спонсором конференции Google Cloud Next ’24. В мае 2023 года компания Cognizant объявила о начале крупномасштабного партнерства с Google Cloud в области искусственного интеллекта. В августе 2023 года это партнерство получило дальнейшее развитие для создания решений на основе больших языковых моделей в сфере здравоохранения и задействования потенциала генеративного ИИ для решения ряда бизнес-задач в сфере здравоохранения.