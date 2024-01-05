Cognizant подписал многолетний контракт с Cambridge University Press Assessment

Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) подписала долгосрочный контракт с Cognizant (Nasdaq: CTSH) с целью улучшения операционной эффективности, сохранения репутации результатов экзаменов и конкурентоспособности в активно развивающемся образовательном секторе. В рамках соглашения Cognizant продолжит предоставлять услуги по разработке приложений и технической поддержке Cambridge.

Соглашение подписано в то время, когда Cambridge сталкивается с растущей потребностью в использовании цифровых технологий в обучении и инновационных продуктах, которые с большей эффективностью отвечают потребностям обучающихся, преподавателей и научных работников. В ответ на данные требования Cambridge и Cognizant проведут цифровую трансформацию, осуществят переход на ориентированную на продукт стратегию с эффективным использованием технологии ИИ.

Cambridge является лидером в области аттестации, образования, исследовательской деятельности и публикации академических изданий. Поскольку Cambridge является частью Кембриджского университета, данное сотрудничество даст организации всю глубину опыта в области исследовательской деятельности, публикации академических изданий, национальных образовательных систем, международного образования и изучения английского языка.

Продолжение сотрудничества призвано помочь Cambridge обеспечивать точность результатов экзаменов и улучшать результаты обучения миллионов студентов по всему миру. Оно также поможет Cambridge использовать технологии генеративного ИИ для улучшения продуктивности и обеспечения исключительного качества обучения для миллионов обучающихся.

«Мы рады продолжению совместной работы с Cambridge University Press & Assessment над инновационным цифровым подходом к образованию», – сказал Рохит Гупта (Rohit Gupta), управляющий директор Cognizant по Великобритании и Ирландии. «Cambridge – одна из самых известных и уважаемых организаций в мире в сегменте экономики, в котором передовые технологии, такие как ИИ, имеют огромный потенциал. Мы надеемся, что данное сотрудничество окажет положительное влияние на миллионы обучающихся по всему миру», – продолжил он.

«Cognizant – это отличный провайдер, который поможет нам перейти к следующей фазе цифровой трансформации», – сказал Марк Мэддокс (Mark Maddocks), генеральный директор по информационным технологиям Cambridge University Press & Assessment. «Команда наших партнеров обладает глубоким пониманием наших приоритетов и дорожной карты. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества и укрепления лидирующей позиции по мере изменений, происходящих в мире образования и обучения».