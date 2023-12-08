Cognizant поможет The University of Melbourne улучшать взаимодействие со студентами

Общество
8 декабря 2023

Компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила о том, что The University of Melbourne (UoM или Университет), ведущий международный университет, известный своими высокими стандартами в преподавательской и исследовательской деятельности, выбрал ее для внедрения платформы клиентских данных (CDP) Tealium. The University of Melbourne постоянно находится в рейтингах лучших университетов мира. 

The University of Melbourne поручил компании Cognizant помочь в создании персонализированного опыта для студентов, персонала и выпускников на основе имеющихся данных, поскольку Университет стремится улучшить значимое взаимодействие участников университетского сообщества. 

Аи Лин Чу Макдональд (Ai Lin Choo Macdonald), исполнительный директор по маркетингу и коммуникациям (ИО) университета The University of Melbourne, пояснил, что CDP предназначена для того, чтобы предоставить участникам сообщества UoM соответствующий контент и возможности исходя из их предпочтений и имеющейся информации о них. Это позволит улучшить их взаимодействие с Университетом, сделав его более глубоким и продолжительным. 

«Поскольку мы непрерывно находимся в процессе цифровой трансформации, у нас есть возможность улучшить взаимодействие наших студентов. Мы ожидаем, что данный опыт окажется бесценным для университета, студентов и выпускников, поскольку мы создаем специализированные каналы коммуникации на основе личных предпочтений». 

«Наша миссия в данной трансформации заключается в эффективной и успешной коммуникации с бывшими, настоящими и даже будущими студентами, помогая им взаимодействовать с UoM на своих условиях». 

Говоря о коллаборации, Кристен Андерсон (Kristen Anderson), директор по ведущей маркетинговой модернизации в Cognizant, подчеркнула страстное желание компании работать с The University of Melbourne. 

«Мы рады снова сотрудничать с одним их выдающихся университетов Австралии. И благодаря внедрению платформы Tealium CDP мы с нетерпением ждем возможности помочь улучшить взаимодействие Университета со студентами, выпускниками и сообществом».

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