Cognizant представила лабораторию передового ИИ для ускорения исследования ИИ и инноваций

Технологии
9 марта 2024

Cognizant, ведущая мировая технологическая компания, объявила о начале работы вновь созданной лаборатории передового искусственного интеллекта (ИИ). Лаборатория, базирующаяся в Сан-Франциско, сосредоточится на развитии науки и практики применения ИИ за счет инноваций и развития интеллектуальной собственности и технологий, позволяющих создавать ИИ. Лаборатория, сотрудниками которой станут исследователи и разработчики, в том числе первооткрыватели ИИ и доктора философии, будет сотрудничать с исследовательскими институтами, клиентами и стартапами и уже имеет 75 полученных и заявленных патентов, которые обеспечивают преимущество при создании передовых решений ИИ. Лаборатория создана в рамках объявленного в прошлом году обязательства Cognizant в течение следующих трех лет инвестировать в генеративный ИИ 1 млрд долларов.

Открытие лаборатории передового ИИ компании Cognizant происходит в тот момент, когда крупные предприятия пытаются быстро понять, какое влияние окажет ИИ, и оправдать растущие ожидания в отношении его перспектив. Недавние  исследования  показали, что более половины (66 процентов) руководителей высшего уровня неоднозначно оценивают или недовольны успехами своих компаний в области ИИ и генеративного ИИ, и большинство руководителей высшего уровня (85 процентов) планируют в 2024 году увеличить расходы на ИИ и генеративный ИИ. Говоря о долгосрочной перспективе, согласно результатам недавнего  исследования Cognizant и Oxford Economics к 2032 году генеративный ИИ может увеличить экономику США дополнительно на сумму до 1 трлн долларов.

«Поскольку ИИ быстро находит массовое применение, Cognizant продолжает расширять границы возможного за счет стратегических партнерств, программ обучения и платформенных инвестиций,  чтобы быть компанией, ориентированной на ИИ, — сказал генеральный директор Cognizant Рави Кумар С. (Ravi Kumar S.). — Открытие лаборатории передового ИИ Cognizant позволит нам приложить дополнительные усилия, инвестируя в самые современные исследования основы ИИ, чтобы занять положение лидера инноваций и нашей отрасли. Поскольку мы полностью контролируем направленные на поиск решений отношения с клиентами, мы имеем уникальный ракурс для оценки предприятий, отраслей и их потребностей в ИИ. Мы уделяем особое внимание исследованиям и разработкам в области ИИ, чтобы заложить основу для лучших результатов для бизнеса и лучшего будущего».

Научившись использовать большие языковые модели (LLM) в качестве способных работников умственного труда, исследователи и разработчики лаборатории станут использовать  платформу ИИ Cognizant Neuro™  для организации из моделей LLM систем ИИ для принятия решений, которые могут положительно повлиять коммерческие результаты и оптимизировать их. Выходя за рамки простой разработки и отладки подсказок по цепочке рассуждений, мы будем разрабатывать индивидуальные приложения ИИ для поддержки более ценных результатов — от принятия стратегических бизнес-решений уровня совета директоров до управления корпоративной деятельностью, включая финансовый отдел, отдел продаж, поддержку продуктов и ИТ-поддержку, и до производительности повседневного труда отдельных сотрудников. 

«Лаборатория передового ИИ Cognizant является нашим важным партнером в исследовательском сообществе, и мы быстро присоединились к ведущимся работам в области моделирования динамики работы мозга здоровых людей и пациентов, — сказал д-р Маниш Саггар (Manish Saggar), доцент и директор лаборатории динамики мозга медицинской школы Стэнфордского университета. — Я в восторге от наших совместных успехов, а также от их потенциального влияния не только на развитие науки, но и на разработку новых методов лечения психических расстройств».

В частности, лаборатория передового ИИ Cognizant сосредоточится на следующих задачах: исследование, проектирование, оценка, создание и демонстрация инновационных решений ИИ для повышения коммерческой эффективности и принятия решений в различных областях; сотрудничество с внешними заинтересованными сторонами, включая исследовательские институты, клиентов и стартапы, а также участие в исследовательских проектах применения ИИ в благих целях; глобальное продвижение решений для принятия решений с использованием ИИ и укрепление положения Cognizant как центра знаний для опубликованных, рецензируемых исследований в области ИИ; сотрудничество с бизнес-направлениями и практиками Cognizant для обучения сотрудников пользованию новым решениями ИИ и повышения их квалификации, по мере того как такие решения будут становиться доступными через платформу ИИ Cognizant Neuro; формирование среды непрерывного обучения, инноваций и обмена знаниями.

Лабораторией будет руководить специализирующийся на ИИ предприниматель и изобретатель  Бабак Ходжат (Babak Hodjat) , который будет проводить исследования в области ИИ под руководством профессора в области ИИ Техасского университета в Остине и пионера нейроэволюции  Ристо Мийккулайнена (Risto Miikkulainen) . Только в прошлом году их команда исследователей и разработчиков уже  опубликовала 14 работ  в академических изданиях и получила награду Best Pathway to Impact Award (награда за лучший путь к влиянию) на семинаре NeurIPS 2023 по изменению климата за статью  Discovering Effective Policies for Land-Use Planning (Поиск эффективной политики планирования землепользования).

Компания Cognizant в дополнение к открытию лаборатории передового ИИ Cognizant поддерживает внедрение ИИ на предприятиях через свои студии инноваций в области ИИ Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Далласе и Бангалоре. Эти студии служат вдохновением и пространством для совместного создания инноваций и объединяют клиентов и партнеров для поиска новых бизнес-решений и совместной работы над ними.

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