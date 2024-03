CoinEx и ViaBTC запустили кампанию A Travel of Less is More

Глобальная криптовалютная биржа CoinEx и ведущий криптовалютный майнинг-пул ViaBTC объединились, чтобы запустить новую кампанию A Travel of Less is More, чтобы отправить пятерых участников в 7-дневную поездку в Сальвадор. Этот отдых на семь дней и шесть ночей в новаторском «Биткоин-сити» призван продемонстрировать, как криптовалюты, такие как биткоин, идеально воплощают принцип «Меньше значит больше».

Кампания предлагает пользователям CoinEx и ViaBTC испытать преобразующую силу биткоина на себе в Сальвадоре. Сальвадор известен как «криптостолица», пионер принятия криптовалют в мире. Будучи первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства, Сальвадор привлек бесчисленное количество энтузиастов криптовалюты. Биткоин — это не просто цифровая валюта, а неотъемлемая часть повседневной жизни, от повседневных транзакций до досуга в Сальвадоре. Его прогрессивный подход сделал Сальвадор раем для энтузиастов криптовалюты во всем мире. Следовательно, победители получат более глубокое понимание того, как виртуальные валюты преобразовывают финансы в этой стране.

5 случайно выбранных победителей отправятся в поездку на семь дней и шесть ночей в Сальвадор, включая перелет туда и обратно и проживание, покрываемое CoinEx и ViaBTC. CoinEx и ViaBTC также предоставят фирменную одежду и аксессуары для стильных путешествий победителей. Для получения дополнительных наград победители, которые создадут и опубликуют видео о путешествиях с элементами CoinEx и ViaBTC в социальных сетях, получат ваучеры на еду и напитки на сумму 50 долларов США.

Этот конкурс является примером общего стремления брендов к стимулированию принятия криптовалюты посредством захватывающих и интерактивных инициатив. Являясь пионерами в криптовалютном пространстве, CoinEx и ViaBTC запустили эту кампанию с целью продемонстрировать реальную пользу виртуальных валют, таких как биткоин, поддерживая принципы профессионализма, простоты и безопасности бренда. Участники получат ценное представление о том, как криптовалюты создают новые финансовые возможности во всем мире.