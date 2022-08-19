CoinGecko и CryptoCompare признали AAX  одной из ведущих бирж цифровых активов

Компания AAX, представляющая собой биржу цифровых активов для всех, сегодня объявила, что была отмечена CryptoCompare — уполномоченным и регулируемым мировым лидером в области обработки данных по цифровым активам — за увеличение объемов спотовых торговых операций в июле 2022 года. CoinGecko, являющаяся одной из ведущих платформ агрегации данных криптовалютного рынка, также назвала AAX одной из наиболее надежных платформ для трейдинга.

Обзор бирж CryptoCompare

По данным последнего обзора бирж CryptoCompare, опубликованного в июле 2022 года, AAX занимает второе место по объему спотовых торговых операций, что означает рост на 285% в 2022 году. В июле 2022 года объем торгов на бирже цифровых активов составил 57,2 млрд долл. США, что на 26,5% больше, чем в июне, несмотря на снижение объемов спотовых сделок на всех централизованных криптобиржах.

CoinGecko включает AAX в список из ведущих криптовалютных бирж

CoinGecko присвоило AAX 8-балльную оценку, повысив предыдущее значение. Новый балл указывает на то, что в настоящее время AAX является 3-звездочной биржей Certified Ethereum Professional (CEP).

AAX получила высокие оценки по таким критериям рейтинга как ликвидность, масштаб, кибербезопасность, охват API и наличие команды руководителей высшего звена. Кроме того, AAX была признана биржей цифровых активов, которая еще не столкнулась с проблемами в плане безопасности/функциональности, которые могут повлиять на сохранность денежных средств пользоватеей.

Программа премирования за обнаружение багов на HackenProof

Улучшенная оценка доверия последовала за запуском ее недавней программы премирования за обнаружение багов на платформе HackenProof. Программа премирования за обнаружение багов открывает двери для сообщества и нацелена на формирование платформы максимальной безопасности с четырьмя главными приоритетами — веб-сайт AAX, API, Android и приложения для iOS. В рамках программы предлагаются выплаты в размере до 1 500 долл. США за обнаруженные критические уязвимости, а также меньшие вознаграждения за менее критические ошибки.

«Доверие является одним из основных принципов AAX наряду с безопасностью, добросовестностью и производительностью, — заявил вице-президент по глобальному маркетингу и руководитель отдела исследований и стратегии компании AAX Бен Казелин (Ben Caselin). — Для реализации этих принципов в полном объеме требуется время и постоянное совершенствование. Приятно видеть, что наши достижения нашли отражение в рейтинге CoinGecko по мере того, как мы продолжаем совершенствовать наши технологические возможности и услуги для наших пользователей».

Оценка доверия CoinGecko направляет инвесторов на лучшие биржи

В 2019 году приложение CoinGecko внедрило свой алгоритм Оценки доверия для предоставления своим пользователям прозрачных данных, чтобы они могли принимать взвешенные решения о том, какой платформе им стоит доверить свои активы. Помимо ликвидности, Оценка доверия CoinGecko классифицирует биржи на основе торговой активности, масштаба, технических знаний, кибербезопасности и других показателей.

Для трейдеров крайне важно выбрать надежную биржу. В последние месяцы в криптовалютной отрасли произошло множество атак на биржи и протоколы DeFi. В одном из недавних сообщений компании Atlas VPN было установлено, что только за первые три месяца 2022 года хакеры похитили более 672 млн. долларов. Более того, взлом на нерегулируемых криптобиржах и платформах DeFi стал распространенным явлением, в результате чего были потеряны миллионы долларов денежных средств инвесторов.