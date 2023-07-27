Comarch, ведущий поставщик EDI, открыл новый ЦОД в пригороде Феникса

Компания Comarch, мировой лидер в области программного обеспечения для электронного обмена данными и электронного выставления счетов, открыла свой новый центр обработки данных и первый полностью собственный и управляемый объект в Северной Америке. В июне 2023 года завершилось строительство их последней инфраструктурной новинки в городе Меса (пригород Феникса), штат Аризона. Флагманский объект площадью 3 000 квадратных метров предназначен для удовлетворения растущего спроса на высококачественные, безопасные и надежные облачные и профессиональные услуги центров обработки данных в США. Благодаря мониторингу 24/7×365, а также наличию систем электропитания и охлаждения, соответствующих стандартам Tier III, клиенты практически не испытывают простоев.

Будучи облачной платформой с более чем 450 000 пользователей и 650 млн. документов, обмениваемых ежегодно, новый центр обработки данных будет чрезвычайно полезен для Comarch при предоставлении портфеля услуг по обмену данными клиентам из Северной Америки.

Благодаря обмену электронными сообщениями через собственную инфраструктуру, Comarch сможет обеспечить более высокую степень гибкости SLA и гарантировать безопасность важных данных своих клиентов. Поскольку все большее число стран вводит новые налоговые правила, требующие выставления электронных счетов-фактур, североамериканские компании с международным присутствием теперь могут положиться на Comarch в плане централизованного подхода к обеспечению соответствия счетов-фактур.

Новый центр обработки данных будет предоставлять целый ряд услуг, включая управляемые сервисы, облачный хостинг, размещение серверов, решения для аварийного восстановления и резервного копирования. Также будут предлагаться Meet-Me-Room (MMR), позволяющие клиентам подключаться к одному или нескольким операторам связи, что даст возможность клиентам из списка Fortune 500 легко получать и передавать свои данные.

Этот объект стал кульминацией инвестиций в размере 26 млн. долларов США в расширение международного присутствия компании, которое в настоящее время охватывает 92 офиса на четырех континентах. Это расширение означает, что предприятия, входящие в сеть Comarch, и потенциальные клиенты теперь могут воспользоваться более комплексными ИТ-решениями с развитой системной интеграцией. Инфраструктура центра обработки данных, управляемые сервисы и модернизированные приложения обеспечивают преимущества вертикальной интеграции и переговоров в масштабе.

Открытие нового центра обработки данных в Фениксе является частью международной стратегии расширения Comarch, направленной на предоставление инновационных и масштабируемых ИТ-решений клиентам из самых разных отраслей.