Constance Belle Mare Plage и Constance Ephelia номинированы на премию World Mice Awards

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25 июня 2022

Отели Constance Belle Mare Plage и Constance Ephelia были номинированы на престижную премию World Mice Awards. Constance Belle Mare Plage претендует на награду в номинации «Лучший MICE-отель Маврикия 2022». Constance Ephelia соревнуется за победу в категории «Лучший MICE-отель на Сейшельских островах 2022». Голосование продлится до 26 августа 2022 года, после чего будут определены и объявлены победители премии.

Constance Belle Mare Plage – пятизвездочный отель на восточном побережье Маврикия с собственным белоснежным пляжем протяженностью 2 км. Гармоничное сочетание живописной тропической природы и стильного дизайна – визитная карточка Constance Belle Mare Plage. Гостей отеля ждут семь ресторанов и шесть баров, где можно получить новые гастрономические впечатления и попробовать эксклюзивные вина из погреба Blue Penny Cellar, в котором хранится 15 000 бутылок из 1300 виноделен со всего мира.

Constance Ephelia — самый большой отель на острове Маэ на Сейшелах, расположенный на территории двух самых красивых пляжей. Гостей отеля ожидает 5 роскошных ресторанов, каждый из которых выдержан в определенной стилистике. Так, Adam & Eve органично интегрирован в природный ландшафт острова и предлагает продегустировать лучшие блюда кухни Юго-Восточной Азии, включая стритфуд. В ресторане Cyann можно попробовать французские гастрономические шедевры, приготовленные в неповторимом азиатском стиле. 

Один из лучших способов насладиться отдыхом в Constance Ephelia — каякинг, во время которого можно исследовать самые живописные уголки национального морского парка Порт Лоне, включая голубые лагуны и мангровые заросли. Но это не единственное, чем отель может порадовать поклонников активного отдыха: обратить внимание стоит также на дайвинг или зиплайн, спуск на котором для вас организуют квалифицированные тренеры.

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