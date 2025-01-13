Corn Next представила инновационное экологичное решение проблемы пластикового загрязнения

Компания Corn Next, лидер в области устойчивых инноваций и биоразлагаемых технологий, представила CornNext-17 — инновационный материал на биологической основе, предназначенный для борьбы с глобальным кризисом, связанным с загрязнением окружающей среды пластиком. Одновременно с этим была выпущена Белая книга продукта CornNext-17 — подробный отчет, в котором освещаются революционные свойства CornNext-17, его потенциал по замене традиционных пластмасс и его решающая роль в поддержке глобальных инициатив в области устойчивого развития.

CornNext-17 получают из возобновляемого источника (кукурузного крахмала) по запатентованной технологии, в основе которой лежит процесс ферментации, а результатом является полностью биоразлагаемый, универсальный материал с великолепными эксплуатационными свойствами. В отличие от традиционных пластмасс и биопластиков, таких как PLA и PHA, CornNext-17 сохраняет свою природную полисахаридную структуру, что позволяет ему быстро разлагаться в течение 30 дней в естественных условиях при сохранении механических свойств, необходимых для различных областей применения.

«CornNext-17 представляет собой значительный шаг вперед в области экологически чистых материалов», — говорит Рэнди Юнчжун Чжан (Randy Yongzhong Zhang), учредитель и генеральный директор компании Corn Next. — Мы гордимся тем, что предлагаем решение, которое удовлетворяет насущную потребность в экологически чистых альтернативах обычным пластикам. При разработке CornNext-17 мы руководствовались стремлением революционизировать способы использования и утилизации материалов. Являясь полностью естественным биоразлагаемым инновационным материалом, он знаменует собой не только прорыв в материаловедении, но и значительную веху в стремлении человечества к более экологичному и устойчивому будущему».

Ключевые особенности CornNext-1: разлагается естественным путем в течение 30 дней, не оставляя вредных остатков; подходит для широкого спектра областей применения, включая упаковку, товары широкого потребления и промышленные компоненты; производится по эффективной технологии, обеспечивающей конкурентоспособные цены; обладает превосходными механическими свойствами, такими как прочность, гибкость и термостойкость; продукт, получаемый из возобновляемого сырья (кукурузного крахмала), не содержит вредных химических веществ.

CornNext-17 способен преобразить целый ряд отраслей промышленности, предлагая экологичную альтернативу традиционным пластмассам. CornNext-17 идеально подходит для производства компостируемой посуды, изделий одноразового пользования, пищевых контейнеров и экологически чистых упаковочных решений, ориентированных на экологически сознательных потребителей. Прочность, эластичность и устойчивость материала к воздействия тепла и влаги делают его превосходной основой для биоразлагаемой упаковки, в том числе для товаров розничной торговли, пищевых продуктов и промышленности.

СornNext-17 можно использовать для производства биоразлагаемых мульчирующих пленок, лотков для рассады и компонентов для систем орошения, сокращая количество отходов и улучшая состояние почвы. Благодаря своей способности к полному разложению, CornNext-17 хорошо подходит для изготовления одноразовых медицинских принадлежностей, таких как перчатки, шприцы и упаковка, обеспечивая экологическую безопасность.

Легкий и прочный, CornNext-17 может использоваться для производства автомобильных компонентов, таких как панели, отделка и детали интерьера, способствуя повышению экологичности топливной экономичности автотранспорта.

В качестве биоразлагаемой альтернативы CornNext-17 может заменить некоторые пластиковые компоненты в электронике, помогая сократить количество электронных отходов.