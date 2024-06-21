CORNEX представила свои продукты и решения на Smarter E Europe 2024

Экономика
21 июня 2024

CORNEX New Energy CO., Ltd., инновационная высокотехнологичная компания в области новой энергетики, представила свои продукты и решения для хранения энергии в любых сценариях применения на выставке Smarter E Europe 2024 в Мюнхене.  

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD.

Являясь крупнейшим альянсом выставок энергетической отрасли в Европе, Smarter E Europe собирает отраслевые элиты и экспонентов со всего мира, уделяя особое внимание межотраслевым решениям из электроэнергетического, теплового и транспортного секторов, направленным на устойчивое энергоснабжение в режиме 24/7. Компания CORNEX продемонстрировала полный спектр серийных продуктов собственной разработки, включая аккумуляторные батареи емкостью 150 Ач, 280 Ач, 314 Ач, 20-футовый контейнер батарей для хранения энергии емкостью 5 МВтч CORNEX M5 и наружный шкаф с жидкостным охлаждением емкостью 233 кВтч.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. — это инновационное высокотехнологичное предприятие в области новой энергетики, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторных батарей, аккумуляторов для электромобилей и систем управления энергопотреблением. Продукция компании прошла сертификацию для доступа на различные территории, включая США, Европу, Ближний Восток, Австралию и другие.  

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Сергей Пергаев: «Мастер-план города должен превратиться в информационную модель агломерации»

Общество

Исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры»: В России 50% зумеров стали работать больше

Экономика

Какие криптобиржи наиболее удобны для россиян: плюсы и минусы

Экономика

Bitget расширила торговые возможности с помощью стейблкоина USDe для контрактов Coin-M