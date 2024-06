CORNEX представила свои продукты и решения на Smarter E Europe 2024

CORNEX New Energy CO., Ltd., инновационная высокотехнологичная компания в области новой энергетики, представила свои продукты и решения для хранения энергии в любых сценариях применения на выставке Smarter E Europe 2024 в Мюнхене.

Являясь крупнейшим альянсом выставок энергетической отрасли в Европе, Smarter E Europe собирает отраслевые элиты и экспонентов со всего мира, уделяя особое внимание межотраслевым решениям из электроэнергетического, теплового и транспортного секторов, направленным на устойчивое энергоснабжение в режиме 24/7. Компания CORNEX продемонстрировала полный спектр серийных продуктов собственной разработки, включая аккумуляторные батареи емкостью 150 Ач, 280 Ач, 314 Ач, 20-футовый контейнер батарей для хранения энергии емкостью 5 МВтч CORNEX M5 и наружный шкаф с жидкостным охлаждением емкостью 233 кВтч.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. — это инновационное высокотехнологичное предприятие в области новой энергетики, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторных батарей, аккумуляторов для электромобилей и систем управления энергопотреблением. Продукция компании прошла сертификацию для доступа на различные территории, включая США, Европу, Ближний Восток, Австралию и другие.