«От рядового сотрудника до топ-менеджера». Екатерина Здесенкова стала амбассадором «СБЕР.Бизнеса» 

Акционер iConText Group и лаборатории командных трансформаций ZDES.lab Екатерина Здесенкова выступила спикером менторской гостиной «История успеха: от рядового сотрудника до топ-менеджера». Мероприятие прошло в рамках презентации сезона проектов «Росмолодёжь. Бизнес» и «Росмолодёжь. Карьера» 21 марта в национальном центре «Россия».

Выступление Екатерины в блоке «История успеха: от рядового сотрудника до топ-менеджера» было посвящено осознанному лидерству, поиску собственного пути и важности культуры общего результата в бизнесе. В своей речи Екатерина поделилась личным опытом, начиная с юности, когда она сомневалась в выборе карьеры, и до становления одним из ведущих российских управленцев. Она подробно рассказала о своём пути: от бухгалтера до генерального директора и акционера крупнейшей группы рекламных агентств.

Современный бизнес требует новых подходов к управлению. В эпоху цифровых трансформаций и быстрой смены приоритетов именно построение эффективных коммуникаций помогает компаниям достигать высоких результатов, снижать конфликты и создавать прочные партнерские отношения внутри команд.

«Я хотела бы поделиться с вами своей мечтой о том, что в России вырастет новое поколение лидеров, для которых культура общего результата станет основной управленческого ДНК. Это способ организации работы, при котором мы фокусируемся на партнёрствах и на общем результате. На осознанном лидерстве, когда ты растишь в себе умение слышать и слушать, строить диалог, что очень важно при достижении результатов.

То, что вы посещаете такие мероприятия, уже говорит о том, что вам не всё равно. У вас есть активная позиция и любопытство, те качества, которые непременно ведут вперёд. То, что точно приводит к успеху», — поделилась Екатерина в завершении выступления.

В тот же день состоялась командная сессия в формате менторской гостиной «Предпринимай и действуй», где Екатерина Здесенкова совместно с Алексеем Чумаковым, сооснователем всероссийского сообщества «Вдохновители» и ex-вице-президентом «Газпромбанка», возглавили направление «Лидерство в бизнесе, формирование эффективной команды и вовлечённость сотрудников». Эксперты поделились с молодыми управленцами, как создать коллектив, нацеленный на общий результат, распределить роли и создать благоприятную рабочую среду.

Секция с участием ведущих экспертов прошла при поддержке сообщества амбассадоров по развитию предпринимательства «СБЕР. Бизнеса». Его участники делились практическими знаниями со студентами. Екатерина присоединилась к амбассадорам в 2025 году.

Екатерина Здесенкова — эксперт в области работы с командами, лауреат международной премии Team Awards 2023 («Лидер года»), вошла в «Топ-1000 российских менеджеров»-2024 Ассоциации менеджеров России в категории высших руководителей.