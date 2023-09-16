Cостоялось празднование 28-летнего юбилея TIENS Group под девизом «Трансформация»

В сентябре состоялось празднование 28-летнего юбилея TIENS Group и был проведен Глобальный карнавальный саммит 2023 под тематическим названием «Трансформация». Для участия в этом грандиозном мероприятии собрались более 5000 офлайн-дистрибьюторов со всего мира. В ходе конференции компания TIENS Group провела синхронную прямую трансляцию и ретрансляцию в более чем 110 стран и регионов мира, что обеспечит совместное использование глобализации между государствами, различными языками и культурами. Более 20 миллионов человек приняли участие в онлайн-мероприятии, посвященном совместному открытию главы «Третья волна предпринимательства и новая трансформация» компании TIENS Group!

H.E. Ms. Marisol Espinoza, the Former First Deputy President of Peru, Director of the Peruvian Congress Office

Li Jinyuan, Chairman of the Board of Directors of TIENS Group, presented the portrait of Laozi to political figures and celebrities

H.E. Mr. Ivo Josipovic, the Former President of Croatia

Благодаря стратегическому руководству «Одно тело, множество крыльев» TIENS Group углубляет свое глобальное развитие за счет стратегии «маркетинг персонала, прямые трансляции персонала и инвестиции в персонал». Кроме того, на саммите присутствовало большое число молодых и перспективных лиц, что откроет новую главу в области инноваций и изменений, а также поспособствует совместному изучению новых деловых возможностей и рынков. Руководствуясь ветром экономической глобализации, TIENS Group непрерывно привносит «мудрость TIENS» в процветание и развитие различных регионов с глобальной точки зрения. Компания создала десятки миллионов возможностей для трудоустройства и предпринимательской деятельности, внося значительный вклад в улучшение качества жизни, физического и психического здоровья миллиардов людей. Кроме того, она придает новый импульс активному развитию широкой отрасли здравоохранения.