Cостоялось празднование 28-летнего юбилея TIENS Group под девизом «Трансформация»

В сентябре состоялось празднование 28-летнего юбилея TIENS Group и был проведен Глобальный карнавальный саммит 2023 под тематическим названием «Трансформация». Для участия в этом грандиозном мероприятии собрались более 5000 офлайн-дистрибьюторов со всего мира. В ходе конференции компания TIENS Group провела синхронную прямую трансляцию и ретрансляцию в более чем 110 стран и регионов мира, что обеспечит совместное использование глобализации между государствами, различными языками и культурами. Более 20 миллионов человек приняли участие в онлайн-мероприятии, посвященном совместному открытию главы «Третья волна предпринимательства и новая трансформация» компании TIENS Group!
Благодаря стратегическому руководству «Одно тело, множество крыльев» TIENS Group углубляет свое глобальное развитие за счет стратегии «маркетинг персонала, прямые трансляции персонала и инвестиции в персонал». Кроме того, на саммите присутствовало большое число молодых и перспективных лиц, что откроет новую главу в области инноваций и изменений, а также поспособствует совместному изучению новых деловых возможностей и рынков. Руководствуясь ветром экономической глобализации, TIENS Group непрерывно привносит «мудрость TIENS» в процветание и развитие различных регионов с глобальной точки зрения. Компания создала десятки миллионов возможностей для трудоустройства и предпринимательской деятельности, внося значительный вклад в улучшение качества жизни, физического и психического здоровья миллиардов людей. Кроме того, она придает новый импульс активному развитию широкой отрасли здравоохранения.