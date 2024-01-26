Critical Path Institute – новые CEO и вице-президент по международным вопросам

Институт Critical Path Institute (C-Path) объявил о назначении Клауса Ромеро (Klaus Romero), д.м.н, кандидата наук и члена коллегии врачей (M.D., M.S., FCP) на должность главного исполнительного директора, а также повысил Сесиль Олливьер (Cécile Ollivier), кандидата наук, с должности управляющего директора по Европе до вице-президента по международным вопросам.

На протяжении 16 лет работы в C-Path Ромеро занимал ключевые посты в организации, включая директора по науке и генерального директора по клинической фармакологии и программе количественной медицины. Его решающая роль в организации и руководстве программой количественной медицины подчеркивает значительный многолетний вклад д-ра Ромеро в критически важные инициативы C-Path в области разработки лекарств.

М. Уайнрайт Фишбурн-младший (M. Wainwright Fishburn, Jr.), председатель Совета директоров C-Path, прокомментировал данное назначение: «Выдающийся опыт работы и лидерские качества д-ра Ромеро сыграли важную роль в разработке и внедрении прорывных научных и регуляторных подходов нашей организации. Его стратегическое видение идеально соответствует миссии C-Path по ускорению разработки новых видов терапии. Мы уверены в его способности придать еще больший импульс развитию нашей организации и перейти на следующую фазу глобального вклада и лидирующих инноваций».

«Принятие должности главного исполнительного директора в C-Path является для меня большой честью и беспрецедентным уровнем ответственности», – сказал Ромеро. «Моя задача на этом посту заключается в поддержании высочайших стандартов работы и уровня инноваций C-Path по преобразованию процесса разработки лекарственных препаратов на благо людей, нуждающихся в них. Это стремление имеет глубокие корни, идущие от момента начала моей работы в C-Path, когда визионерское наставничество и кураторство основателя C-Path, д-ра Раймонда Усли (Raymond Woosley), вдохновили меня. Мы продолжим совместными усилиями трансформировать методы разработки лекарственных препаратов на благо нуждающихся в них людей».

Сесиль Олливьер была одной из ключевых фигур в C-Path с момента начала работы в организации на должности управляющего директора в апреле 2021 года. На своем новом посту она будет заниматься глобальными стратегическими инициативами, фокусируясь на улучшении международного сотрудничества и разработке инновационных подходов для решения сложных вызовов в сфере разработки лекарственных препаратов.

«Мы с большой радостью сообщаем о назначении Сесиль Олливьер на должность вице-президента по международным вопросам», – сказал член Совета директоров C-Path Томас Сальмонсон (Tomas Salmonson), кандидат наук, магистр наук. «Сесиль внесла неоценимый вклад в нашу работу в Европе, а ее обширный опыт в глобальной разработке лекарственных препаратов и регуляторных вопросах делает ее идеальным кандидатом на данную роль с расширенными полномочиями. Ее лидерские качества будут иметь критически важное значение в реализации нашей миссии по ускоренной разработке лекарственных препаратов по всему миру».

Имея более, чем 16-летний опыт работы в секторе здравоохранения, Олливьер внесла существенный вклад в разработку лекарственных препаратов для педиатрии и лечения редких заболеваний. Ее усилия признаны на международном уровне, включая роль эксперта на Международной конференции по гармонизации (International Conference of Harmonization (ICH)) и руководство глобальной стратегией по педиатрической экстраполяции. До того, как стать частью команды C-Path Олливьер работала в Европейском медицинском агентстве (European Medicines Agency (EMA)) и в сфере медицинских технологий, занимаясь разработкой цифровых критериев конечной оценки в клинических исследованиях.

«Для меня честь занять эту новую должность», – сказала Олливьер. «Возможность внести еще больший вклад в клинические исходы по всему миру и внедрять инновационные подходы в разработку лекарственных препаратов идеально совпадает с моими желаниями и опытом работы. Я с нетерпением жду начала работы с нашей талантливой командой и нашими партнерами по всему миру, чтобы внести существенный вклад на благо жизни людей и семей, которые борются с заболеваниями, для которых пока нет эффективных способов лечения».