CRM-систему «Битрикс 24» для бизнес-процесса представляет СВД «Веб мастерская»

Сегодня на рынке CRM-систем и автоматизации бизнес-процессов множество предложений для организаций, стремящихся автоматизировать бизнес, сократить штат и минимизировать накладные расходы.

Специалисты IT-компании СВД «Веб мастерская» разработали и внедрили в промышленную эксплуатацию автоматизированный бизнес-процесс на базе CRM-системы «Битрикс 24» для нужд юридической организации.

Разработанный бизнес-процесс позволяет эффективно решать множество повседневных рабочих задач внутри юридической компании, в том числе, осуществлять со стороны руководства своевременный контроль за действиями своих сотрудников и получать статистику их работы.

Кроме того, бизнес-процесс по своей сути, имеет и другое более глобальное значение – он является связующим звеном, а также средством коммуникации между клиентами и сотрудниками юридической организации. Это означает, что вся история взаимодействия по каждому клиенту в систематизированном виде сохраняется в бизнес-процессе и всегда доступна сотрудникам компании, в рамках их компетенции, для ознакомления и анализа, включая записи телефонных разговоров, обмен документами, деловую переписку, судебные решения и другую важную информацию. При этом все клиентские данные и документы защищены от постороннего вмешательства, что позволяет в процессе оказания услуг гарантировать своим клиентам режим конфиденциальности.

Для юридической компании использование в своей деятельности бизнес-процесса значительно упрощает и ускоряет проведение ряда ежедневных операций, например, связанных с формированием пакета документов. Теперь, благодаря разработанным шаблонам документов и автоматической подстановке клиентских данных из внутренней базы системы, подготовка документации стала осуществляться в несколько раз быстрее. Следовательно, CRM-система «Битрикс 24» способствует оптимизации рабочего времени сотрудников, а время, как известно, самый ценный и невосполнимый ресурс.

Автоматизация рабочего процесса позволяет полностью исключить разрозненность и несогласованность в действиях сотрудников, что, безусловно, повышает производительность и качество оказываемой услуги. При этом сам клиент, являясь непосредственным участником бизнес-процесса, также может осуществлять контроль за ходом оказания услуги и получать актуальную информацию о том, на какой именно стадии разрешения находится его юридический вопрос.

Кроме того, автоматизированный бизнес-процесс для юридической организации на базе CRM-системы «Битрикс 24» имеет и другие полезные функции, позитивным образом влияющие на профессиональную деятельность компании. Таким образом, программа предоставляет своим обладателям следующие возможности:

объединять в одно инфополе все обращения клиентов, поступившие с различных каналов связи (телефонный звонок, электронная почта, форма обратной связи на сайте), благодаря чему ни одна заявка не будет пропущена или потеряна;

проводить систематизацию клиентов по заданным категориям;

использовать мультичаты, видеоконференции, онлайн-ленту для организованной коллективной работы;

осуществлять аналитику с целью выявления эффективности проведения рекламных кампаний (в Яндекс.Директ, Google и др.);

производить рассылку специальных предложений с помощью созданных шаблонов писем;

осуществлять настройку прав доступа к определенным данным и документам для сотрудников в рамках их компетенции;

организовывать подключение SIP-телефонии с автоматической записью телефонных переговоров;

использовать календарь дел и функционал напоминания по задачам и срокам исполнения;

использовать мобильное приложение программы для юристов, временно находящихся вне офиса, либо в командировке.

Таким образом, очевидно, что разработанный бизнес-процесс для юридической компании, безусловно, способствует четким, слаженным и согласованным действиям внутри рабочего коллектива, повышает качество оказываемых услуг, позволяет осуществлять глубокий аналитический контроль со стороны руководства за деятельностью своей организации.

Однако каждый бизнес-процесс индивидуален и разрабатывается под нужды и потребности конкретной юридической организации, поэтому в ходе его проектирования в обязательном порядке требуется детальное обсуждение необходимого набора функций и возможностей.

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