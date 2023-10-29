Crystal Lagoons расширил присутствие в Австралии благодаря 16 проектам PAL

Компания Crystal Lagoons завершила крупное расширение бизнеса в Австралии. Транснациональная инновационная компания подписала крупный контракт с инвестиционным фондом Vibranium Capital Partners на развитие 16 новых проектов Public Access Lagoons, известных в Австралии также как объекты PAL. Кроме того, соглашение предусматривает возможность появления десяти дополнительных проектов в других странах Океании и Юго-Восточной Азии.

Австралийские города получили рейтинг одних из самых лучших в мире для жизни благодаря своему географическому разнообразию и природе. По этому контракту такие города, как Мельбурн, Сидней, Аделаида, Перт, Брисбен, а также Голд-Кост, получат большие кристальные лагуны, пригодные для плавания и водных видов спорта и окруженные пляжами из белого песка. Эти комплексы внесут свой вклад в новые пляжные центры, соответствующие австралийскому образу жизни, в котором в приоритете активный отдых и развлечения на воде.

Поскольку эти города расположены близко к берегу, данные проекты Crystal Lagoons предполагают строительство дублирующих, более безопасных береговых линий. Они обеспечат дополнительную туристическую инфраструктуру естественным пляжам, что даст людям возможность безопасно плавать и заниматься водными видами спорта без рисков со стороны открытого моря в этом регионе.

Партнером по данному контракту выступает австралийский инвестиционный фонд с подразделениями в Океании, Северной и Южной Америке и Азии, располагающий более чем 30-летним опытом и инвестиционным портфелем в размере 4 миллиардов долларов США. Заинтересованность фирмы в модели PAL заключается в расширении стратегических партнерств и возможностей строительства недвижимости на ключевых рынках.

Как и во всех проектах публичного доступа Crystal Lagoons, центральным элементом является кристальная лагуна с платным доступом. Комплексы PAL также включают в себя рестораны, зоны семейного отдыха, отели, магазины, пляжные клубы и тому подобное.

«Австралийцы любят воду и активный отдых. Однако, как и во многих туристических местах мира, прибрежная зона сильно застроена, а земля дорогая. Строительство PAL предлагает успешную и экологичную альтернативу развитию пляжно-рекреационной инфраструктуры во внутренних районах, предоставляя широким массам населения доступ к этим зонам отдыха», — сказал Алистер Синклер (Alastair Sinclair), региональный директор Crystal Lagoons.

«В ходе этого партнерства мы рассчитываем обогатить свой опыт, укрепить потенциал концепции и технологии Crystal Lagoons, в частности в Австралии. Теперь мы сконцентрируемся на построении партнерских отношений со стратегическими инвесторами, девелоперами и землевладельцами на каждом конкретном объекте, чтобы довести эти проекты до конца», — добавил представитель Vibranium Capital Partners.