Crystal Lagoons расширяет проекты PAL в Риме, Милане, Тулузе и Севилье

Crystal Lagoons, запустившись в Праге, Варшаве, Бухаресте и Будапеште, теперь приносит пляжную жизнь в Рим, Милан, Тулузу, Севилью и еще два румынских города.

Crystal Lagoons will bring beach life to Rome, Milan, Toulouse, Seville, and two additional Romanian cities

Инновационная многонациональная компания, основанная ученым Фернандо Фишманном (Fernando Fischmann), расширяется в Италию и Францию и добавляет проекты в Испании и Румынии, где у нее уже есть комплексы, такие как Santa Rosalía, Alcazaba Lagoon, и Central District Lagoon City.

Устойчивость технологии Crystal Lagoons стала определяющим фактором для этого соглашения, вторым с Forty Management, престижным и отмеченным наградами румынским застройщиком, с которым транснациональная корпорация имеет комплексы в Чешской Республике, Польше, Румынии и Венгрии.

Внедрение проектов PAL в туристических и знаковых городах, таких как Рим и Милан, демонстрирует их дополнительную ценность, а также привлекательность идиллической пляжной жизни в нескольких шагах от дома. Центральным элементом станет большая кристальная лагуна, подходящая для купания и водных видов спорта, окруженная белыми песчаными пляжами, доступ к которым может получить любой желающий за плату за вход. Комплекс будет окружен жилыми районами, гостиницами, магазинами, ресторанами и другой высококлассной коммерческой и развлекательной инфраструктурой.

«Мы рады, что Crystal Lagoons, одна из самых инновационных компаний в мире, выбрала Forty Management для расширения в Европе. В партнерстве мы привнесем пляжную жизнь в самые удивительные европейские города и улучшим качество жизни с помощью устойчивых проектов», — сказал Люциан Азоицей (Lucian Azoiței), генеральный директор Forty Management.

The introduction of Public Access Lagoons™ projects into touristic and landmark cities demonstrates their added value

«Революционная инновация технологии Crystal Lagoons, которая позволяет обеспечить устойчивую жизнь на пляже в любой точке мира, — это то, что порождает успех этих кристальных лагун. Это было признано ведущими застройщиками, такими как Forty Management, которые, подтвердив тенденцию в своем первом комплексе, повторяют модель для разработки новых проектов даже в таких городах, которые были бы немыслимы, например Рим, Милан или Тулуза», — сказал Жан-Пьер Хуанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный коммерческий директор Crystal Lagoons.