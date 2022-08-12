CSL запускает новый унифицированный глобальный бренд

Ведущая мировая биотехнологическая компания CSL объявила об объединении всех своих бизнес-подразделений в единую семью под глобальным брендом CSL.

«Компания CSL, движимая конкретными целями, уже более 100 лет показывает превосходные результаты в области биотехнологий, — заявил главный исполнительный директор и управляющий директор компании CSL Пол Перро (Paul Perreault). — На фоне продолжающейся реализации нашей стратегии устойчивого роста сейчас удачный момент для объединения всех бизнес-подразделений в рамках CSL. С одной целью, одной стратегией, одним набором ценностей, а теперь и единым брендом, наша идентичность четко согласованна: целое намного больше суммы частей».

Компания CSL Behring, производящая препараты для лечения редких и серьезных заболеваний, сохранит свой текущий бренд, как и компания CSL Plasma, специализирующаяся на сборе плазмы. Seqirus, один из ведущих мировых поставщиков вакцин против гриппа, отныне будет называться CSL Seqirus. Недавно приобретенная компания Vifor Pharma будет называться CSL Vifor. Компания CSL уже начала процесс официального изменения названия Seqirus и планирует изменить названия компаний Vifor Pharma в надлежащее время.

Описания ценностей CSL были обновлены с учетом характеристик каждого бизнес-подразделения, но по своей сути они остались неизменными: ориентированность на пациента, инновации, добросовестность, сотрудничество и высочайшая производительность. Для запуска новой глобальной идентичности будет использована новая креативная кампания.

«Каждое бизнес-подразделение продолжит, как и прежде, предоставлять инновационные продукты и услуги пациентам и людям более чем в 100 странах по всему миру, — заявил г-н Перро. — Наши 30 тысяч сотрудников, которые теперь объединены одной ДНК, будут и впредь руководствоваться стремлением внедрять инновации во все, что мы делаем — нашу любимую работу, нашу продукцию и производительность — в интересах наших пациентов и здоровья человека».