CSL запускает новый унифицированный глобальный бренд

Мир
12 августа 2022

Ведущая мировая биотехнологическая компания CSL объявила об объединении всех своих бизнес-подразделений в единую семью под глобальным брендом CSL.

«Компания CSL, движимая конкретными целями, уже более 100 лет показывает превосходные результаты в области биотехнологий, — заявил главный исполнительный директор и управляющий директор компании CSL Пол Перро (Paul Perreault). — На фоне продолжающейся реализации нашей стратегии устойчивого роста сейчас удачный момент для объединения всех бизнес-подразделений в рамках CSL. С одной целью, одной стратегией, одним набором ценностей, а теперь и единым брендом, наша идентичность четко согласованна: целое намного больше суммы частей».

Компания CSL Behring, производящая препараты для лечения редких и серьезных заболеваний, сохранит свой текущий бренд, как и компания CSL Plasma, специализирующаяся на сборе плазмы. Seqirus, один из ведущих мировых поставщиков вакцин против гриппа, отныне будет называться CSL Seqirus. Недавно приобретенная компания Vifor Pharma будет называться CSL Vifor. Компания CSL уже начала процесс официального изменения названия Seqirus и планирует изменить названия компаний Vifor Pharma в надлежащее время.

Описания ценностей CSL были обновлены с учетом характеристик каждого бизнес-подразделения, но по своей сути они остались неизменными: ориентированность на пациента, инновации, добросовестность, сотрудничество и высочайшая производительность. Для запуска новой глобальной идентичности будет использована новая креативная кампания.

«Каждое бизнес-подразделение продолжит, как и прежде, предоставлять инновационные продукты и услуги пациентам и людям более чем в 100 странах по всему миру, — заявил г-н Перро. — Наши 30 тысяч сотрудников, которые теперь объединены одной ДНК, будут и впредь руководствоваться стремлением внедрять инновации во все, что мы делаем — нашу любимую работу, нашу продукцию и производительность — в интересах наших пациентов и здоровья человека».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Huawei: формировать более интеллектуальные и экологичные финансы вместе

Мир

Masar Destination и AlZamel подписали полумиллиардное соглашение о приобретении активов

Общество

Бренд MAISON D`ANGELANN открыл флагманский бутик в самом центре Москвы

Мир

Huawei выпускает 6 решений для хранения данных с учетом конкретных сценариев для финансов