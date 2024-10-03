Cтраница Москвы появилась на крупнейшем туристическом портале Китая

Ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нем свои возможности и преимущества.

На крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip появилась официальная страница Москвы. На ней собрана вся необходимая информация, которая поможет спланировать поездку в российскую столицу, — от получения визы, бронирования авиабилетов и отелей до подбора индивидуальных туров и экскурсий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нем свои возможности и преимущества. Городу это позволит увеличить турпоток из Китая, а путешественникам — узнать больше о столице России, ее достопримечательностях, истории и культуре», — отметила Наталья Сергунина.

В прошлом году Москву посетили 2,3 миллиона иностранцев — на 35 процентов больше, чем в 2022-м. Чаще всего это были гости из таких стран дальнего зарубежья, как Китай, Турция и Индия.

Особой популярностью у туристов из Поднебесной пользуются Красная площадь, храм Василия Блаженного, смотровые площадки, ВДНХ, парк «Зарядье», а также другие красивые места и городские события.

Въездной турпоток вносит существенный вклад в экономику Москвы. Для его увеличения и укрепления международных связей столица участвует в отраслевых выставках и форумах, организует бизнес-миссии и масштабные мероприятия. Например, зимой прошел фестиваль в честь китайского Нового года, летом — Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Город делает удобнее планирование поездки и для жителей других стран. Например, для гостей из Индии подготовили путеводитель Indian Vibes in Moscow — он включает в себя подборку достопримечательностей Москвы, которые могут их заинтересовать, тематических ресторанов, в том числе вегетарианских и веганских, отелей, расположенных в непосредственной близости к ним.