Cyber Yachts получила статус заявки на патент NFT и Metaverse

Первая в мире яхтенная компания Metaverse, Cyber Yachts, принадлежащая Monsoon Blockchain Corporation, получила статус заявки на патент от Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO). Патенты относятся к революционным технологиям, разработанным для проектов Cyber Yachts NFT и Metaverse.

Летом компания готовится к запуску серии мероприятий Metaverse и IRL (в реальной жизни). Первые мероприятия включают размещение NFT, виртуальные выступления отмеченных наградами начинающих музыкальных исполнителей и знаменитостей.

Cyber Yachts разработала революционный ресурс интеллектуальной собственности, который позволяет NFT, связанным с блокчейном, взаимодействовать с объектами данных в метавселенной. Metaverse Cyber Yachts предоставит доверенным пользователям доступ через NFT, а также создаст механизмы для доступа пользователей к объектам данных в виртуальных средах.

Это запатентованное обозначение позволяет компании защищать свои ноу-хау, изобретения и усовершенствования, которые имеют коммерческий смысл для развития ее бизнеса. Кроме того, для достижения этих целей компании используют наиболее эффективные инструменты интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки и коммерческую тайну.

Некоторые NFT Cyber Yachts также могут быть настроены для включения возможности построения в реальном мире (физическом, невиртуальном мире). Представьте себе, что вы покупаете роскошную мегаяхту NFT, где у покупателя есть возможность получить полноценную физическую мегаяхту, построенную всемирно известной верфью по тому же проекту. Эти разработки обеспечат уникальный мост между Метавселенной и реальной жизнью. Это также позволяет владельцам Cyber Yachts NFT получать доступ к концертам, вечеринкам, мероприятиям, лаунджам и другим захватывающим впечатлениям в Метавселенной.

За последний год «Метавселенная» приобрела огромную популярность и ценность благодаря значительному увеличению числа компаний и знаменитостей, покупающих виртуальную «землю» в The Sandbox и Decentraland, что позволяет им заниматься цифровым маркетингом, повышать осведомленность и расширять свои бренды. Несколько крупных мировых инвестиционных банков прогнозируют, что Метавселенная может стать рыночной возможностью на 8 триллионов долларов.

Cyber Yachts была сформирована в партнерстве с Quavo, записывающимся артистом дуэта Migos, трехкратно номинированного на премию Грэмми и продающего платину. Quavo недавно присоединился к звездному туру Джастина Бибера «Justice Tour», а также участвовал в популярной игре NBA 2k22. Cyber Yachts будет состоять из коллекции NFT с необычными мегаяхтами. За покупку Cyber Yachts NFT предусмотрены экспериментальные вознаграждения, такие как участие в вечеринках знаменитостей на яхтах, эксклюзивные товары и многое другое.

Объявленная в прошлом месяце, Cyber Yachts спустит на воду самую дорогую в мире NFT — 120-метровую (394-футовую) мегаяхту под названием «Indah» по цене 400 000 000 долларов. В дополнение к NFT покупатели также получат 394-футовую гигантскую идентичную настоящую яхту, построенную всемирно известной верфью роскошных яхт. Indah NFT и ее реальную мегаяхту можно приобрести за Ethereum (ETH), биткойн (BTC) и Bitcoin Latinum (LTNM). Компания заключила сделки с несколькими ведущими мировыми дизайнерами роскошных мегаяхт, чтобы вскоре выпустить еще более необычные коллекции яхт.

Исследовательская фирма ожидает, что мировой рынок яхтинга достигнет 12,16 млрд долларов к 2028 году по сравнению с 8,15 млрд долларов в 2020 году. Во время пандемии число миллиардеров в мире выросло с 2095 до 2755, а их совокупное состояние увеличилось на 60%, или на 5 трлн долларов.

Cyber Yachts занимает хорошие позиции на прибыльном рынке NFT. Другой крупный банк недавно повысил свой прогноз рыночной капитализации рынка NFT до 80 миллиардов долларов к 2050 году с двузначным ростом в течение следующих пяти лет. Крупная компания NFT недавно привлекла 450 миллионов долларов от ведущей фирмы венчурного капитала, оценив компанию в 4 миллиарда долларов. На сегодняшний день это один из крупнейших начальных раундов для любой коллекции NFT.