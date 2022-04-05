Cyber Yachts запускает самый дорогой в мире проект NFT

Miami, FL – Cyber Yachts, первая в мире яхтенная компания Metaverse под управлением Monsoon Blockchain Corporation, объявила о самой дорогой в мире NFT — 120-метровой (394-футовой) мега-яхте под названием «Indah» за 400 000 000 долларов (Indah можно приобрести в ETH, BTC, аBitcoin Latinum — в LTNM). В дополнение к NFT покупатели также получат 394-футовую гигантскую идентичную реальную яхту, построенную всемирно известной верфью роскошных яхт.

Проект является результатом сотрудничества Cyber Yachts и известного дизайнера яхт Лукаша Опалински (Opalinski Design House). Среди клиентов Опалински итальянская судостроительная компания Benetti и голландская яхтенная компания Oceanco. Под руководством выдающегося капитана роскошной яхты и военно-морского эксперта Джона Хенсона Опалински получил награду «Новый дизайнер года» на престижной выставке New Designers Show в Лондоне в 2005 и 2006 годах. Демонстрация дизайна яхты Опалински для «Project Magnitude» набрала 9,5 миллионов просмотров на YouTube.

Опалински сказал: «Желание оседлать ветер и волны — вот источник моей творческой страсти. Дизайн этих лодок устанавливает новые отраслевые стандарты и приносит пользователю новый опыт яхтинга. Дизайн воплощает в себе гармоничное единство формы. и функция».

Indah, что в переводе с индонезийского означает «красивый человек», отличается революционной запатентованной концепцией дизайна, в соответствии с которой транцевые переборки (с обеих сторон кормы) поворачиваются наружу, открывая дополнительное пространство на палубе, почти вдвое превышающее размер традиционной плавательной платформы. Платформа опущена навстречу воде, создавая непрерывный эффект пляжного клуба.

Мегаяхта может вместить в общей сложности 24 гостей в 12 каютах и ​​может летать над водой с максимальной скоростью 24 узла на расстояние до 7000 морских миль. Другие особенности включают посадочную площадку для вертолета, массивный салон вместимостью 5500 брутто-тонн, зал казино, тренажерный зал, сауну, апартаменты частного владельца с отдельным балконом на задней палубе и гидромассажную ванну на носовой палубе с шезлонгами и выдвижными зонтами.

Cyber Yachts был сформирован в сотрудничестве с Quavo, записывающимся артистом дуэта Migos, трехкратно номинированного на премию Грэмми и продающего платину. Quavo недавно присоединился к звездному туру Джастина Бибера «Justice Tour», а также участвовал в популярной игре NBA 2k22.

Cyber Yachts создает метавселенную роскошных вечеринок и онлайн-игр с яхтами, знаменитостями, рок-звездами, путешествиями по островам и игровыми площадками на тему океана. В основе этого опыта лежат суперяхты, каждая из которых уникальна и спроектирована специально для своей супер-рок-звезды, знаменитости или капитана роскошного бренда. Cyber Yachts намеревается предоставить пользователям экспериментальные кураторские мероприятия, представления, игровые миссии, роскошные цифровые товары и социальные развлечения с помощью билетов и VIP-пропусков.

Для получения дополнительной информации о Cyber Yachts посетите https://cyberyachts.com/

Фирма по исследованию рынка ожидает, что мировой рынок яхтинга достигнет 8,5 млрд долларов в 2021 году по сравнению с 8,15 млрд долларов в 2020 году и, по оценкам, достигнет 12,16 млрд долларов к 2028 году. Во время пандемии число миллиардеров в мире выросло с 2095 до 2755, а их совокупное состояние увеличилось на 60%, или на 5 трлн долларов.

За последний год «Метавселенная» приобрела огромную популярность и ценность благодаря значительному увеличению числа компаний и знаменитостей, покупающих виртуальную «землю» в The Sandbox и Decentraland, что позволяет им заниматься цифровым маркетингом, повышать осведомленность и расширять свои бренды. Несколько крупных мировых инвестиционных банков прогнозируют, что Метавселенная может стать рыночной возможностью на 8 триллионов долларов.

Cyber Yachts занимает хорошие позиции на прибыльном рынке NFT. Другой крупный банк недавно повысил свой прогноз рыночной капитализации рынка NFT до 80 миллиардов долларов к 2050 году с двузначным ростом в течение следующих пяти лет. Крупная компания NFT недавно привлекла 450 миллионов долларов от ведущей фирмы венчурного капитала, оценив компанию в 4 миллиарда долларов. На сегодняшний день это один из крупнейших начальных раундов для любой коллекции NFT.

Media Contact

Brand: Cyber Yachts

Contact: Wei Ming, Director of Communications

E-mail: wei.ming@monsoonblockchaincorporation.com

Website: https://cyberyachts.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Monsoon Blockchain Corporation