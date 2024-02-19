ЦДМ станет площадкой III конференции TEAMLY

17 апреля 2024 года в Центральном доме предпринимателя в Москве состоится III конференция TEAMLY. Основная тема мероприятия – эффективное управление командами и задачами на основе знаний. Специалисты из ведущих компаний поделятся своим опытом управления командами, задачами и проектами, используя внутренние знания своих организаций. Они также обсудят возникшие ошибки и способы их решения.

В рамках конференции участникам предстоит рассмотреть следующие вопросы: методы управления командами, базирующиеся на корпоративных знаниях; автоматизация процессов для руководителей с помощью ИИ; инструменты и сервисы для интеграции рабочих процессов в единое пространство без ненужных вкладок и приложений; секреты управления бизнес-процессами и большими командами от топ-менеджеров крупных компаний.

Спикеры расскажут, какими рабочими инструментами и методиками они пользуются для эффективного управления небольшими командами, отделами или крупными организациями. На прошлых конференциях TEAMLY в качестве экспертов выступали представители таких компаний, как: СБЕР, НЛМК, Озон, ВкусВилл, OAK, TEAMLY, Московская школа управления СКОЛКОВО, Skillbox, КМ-Альянс, АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Мероприятие будет интересно руководителям отделов и подразделений, топ-менеджерам крупных компаний, HR и специалистам IT-департаментов, представителям малого и среднего бизнеса, а также аналитикам и тимлидам. Практические знания, полученные на TEAMLY, участники сразу же смогут эффективно применять в своей дальнейшей работе.