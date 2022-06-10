Цифровая стратегия Midea до 2025 г. направлена на полную цифровизацию бизнеса

В ходе конференции Digital Midea 2025 было продемонстрировано, как компания Midea активно работает над созданием технологической группы, которая будет предоставлять цифровые решения, сочетающие в себе программное и аппаратное обеспечение как для корпоративных, так и индивидуальных конечных пользователей.

Компания Midea обозначила следующие цели цифровой стратегии на период до 2025 года: полная цифровизация всей деятельности по всей производственно-сбытовой цепочке, развитие бизнеса через призму пользователя и достижение стандартов высокотехнологичной отрасли, сохранение лидерства в отрасли за счет создания основных технологических барьеров, превращение в поставщика номер один в сегменте умных домов и интеграция цифровых технологий в развитие бизнеса для внедрения инновационных бизнес-моделей.

За последние годы компания Midea успешно создала инновационный центр искусственного интеллекта, Институт программного обеспечения Midea, облачный центр обработки данных Midea и совместную лабораторию конфиденциальных вычислений. Все это отражает решимость Midea реализовать свою цифровую стратегию и амбиции в области технологической трансформации.

Вице-президент и директор по информационным технологиям Midea Group Чжан Сяойи (Zhang Xiaoyi) отметил: «Digital Midea 2025 отражает процесс постепенного движения Midea навстречу пользователям». В таких областях, как умные дома, умные здания, умные путешествия, интеллектуальная энергетика, интеллектуальное здравоохранение, интеллектуальная логистика и интеллектуальное производство, Midea имеет единую цифровую базу, предоставляющую всем эксклюзивные кокпиты данных и эксклюзивных интеллектуальных помощников для принятия решений.

На пресс-конференции Midea официально представила домашнего сервисного робота XIAOWEI — оснащенного интеллектуальными технологиями робота, который выполняет роль дворецкого с искусственным интеллектом, семейного помощника, охранника и товарища по играм. В плане цифровизации промышленности Midea продолжает расширять свое присутствие в различных сферах, начиная с умных домов и заканчивая промышленными, строительными технологиями и пр. Тем самым компания расширяет возможности корпоративных клиентов и создает новую цифровую экосистему.

Подразделение промышленных технологий Midea Industrial Technology стремится поддерживать развитие отрасли с помощью технологических инноваций, особенно в таких сегментах, как интеллектуальный транспорт, промышленная автоматизация, энергетические решения и бытовая техника. Подразделение строительных технологий Midea Building Technologies предоставляет комплексное решение для воздушных, водных и лифтовых систем по всему миру. Облачное подразделение Midea Cloud специализируется на интеллектуальном производстве и промышленном программном обеспечении. К 2025 году это подразделение будет насчитывать 2000 клиентов-лидеров своих отраслей и 1000 экологических партнеров. Подразделение Midea Annto Logistics обеспечивает надежную основу для принятия решений посредством разнообразных элементов, начиная со сбора воспринимаемых данных и заканчивая исполняемыми бизнес-процессами.

Когда все аппаратные средства будут поддерживаться цифровыми технологиями, то, согласно видению Midea, будет создана органическая открытая экосистема, охватывающая все аспекты, начиная с метаданных и заканчивая платформами, системами, домашним оборудованием и даже зданиями и городами, и все они будут подключены интеллектуальным цифровым способом для создания лучшего цифрового мира. С Midea цифровой мир становится реальностью.