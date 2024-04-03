Цифровой сервис в системе ОМС — технологичное решение «АльфаСтрахование — ОМС»

На сайте компании «АльфаСтрахование — ОМС» заработала новая цифровая услуга по дистанционному оформлению выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС. Теперь получить необходимый документ можно без обращения в офис страховой, быстро и просто — в несколько кликов на сайте компании.

Выписка необходима, когда застрахованного не находят в базе при обращении в поликлинику за медицинской помощью. Документ содержит информацию о едином номере полиса ОМС, штрих-код полиса, контакты страховой компании. Раньше получить этот документ можно было только в офисе страховой.

Теперь выписку о полисе ОМС можно оформить за одну минуту прямо с телефона, не покидая поликлинику, на специальной странице по формированию выписки на сайте «АльфаСтрахование — ОМС». Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги». Данные для формирования выписки загрузятся автоматически. Застрахованному необходимо лишь сверить их корректность, и, если все верно, нажать на кнопку отправки. Выписка автоматически придет на адрес электронной почты, указанный на «Госуслугах». Это важно для сохранения конфиденциальности данных клиента. Далее документ можно сохранить себе на телефон, распечатать и использовать для самостоятельной записи к врачу через терминал по штрихкоду или предъявлять по требованию в поликлиниках.

В некоторых случаях формирование выписки займет чуть больше времени из-за присвоения единого номера полиса ОМС застрахованному. Например, для полисов старого образца, для бывших военнослужащих, или если полис ОМС оформлен совсем недавно. Также для получения выписки на детей до 18 лет родителям нужно будет обратиться в офис страховой.

«В рамках цифровизации здравоохранения в этом году мы планируем внедрять дополнительные онлайн- сервисы для наших клиентов, делая медицинскую помощь по ОМС все более удобной и доступной», — рассказывает Андрей Рыжаков, генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС».

Цифровой сервис по дистанционному оформлению выписки о полисе ОМС — еще одно технологичное решение компании, направленное на совершенствование системы ОМС и повышение удобства клиентов при получении бесплатной медицинской помощи. Ранее в феврале «АльфаСтрахование — ОМС» запустила на сайте сервис по дистанционной актуализации данных полиса ОМС без посещения офиса.