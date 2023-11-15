Для повышения цифровой продуктивности требуется системное развитие базовых возможностей. Модернизация вычислительных мощностей, и пропускной способности в частности, критически важна для создания новой энергетической системы.

1. Строительство новой энергетической системы, ориентированной на электрическую и вычислительную мощность

Новая энергия коренным образом изменит форму, характеристики и механизм традиционных энергетических систем. Интеграция и совместное развитие энергетических систем «источник-сеть-нагрузка-хранение» повышают требования к интеллектуальной электрической энергии. От общих вычислений до вычислений, связанных с ИИ, и от точечных вычислительных мощностей до гибридных вычислительных систем «облако-периферия-устройство» —для достижения цифровых интеллектуальных систем и извлечения выгоды требуется системная вычислительная архитектура. Исходя из стиля управления, свойственного энергетическим предприятиям, мы предложили архитектуру Spark, реализующую синергию «облако-периферия-устройство». Эта архитектура помогает энергетическим компаниям создавать профессиональные и ориентированные на услуги головные офисы, централизованные бизнес-системы и объекты без персонала или с минимальным персоналом.

2. Гарантия высокой пропускной способности

Пропускная способность — это ключ к коммуникациям. Нам необходимо подготовить расширенную пропускную способность как можно скорее. Жизненно необходимо на шаг опережать события. В то же время нам необходимо найти подходящие коммуникационные технологии для разных сценариев.

Удобное управление интеллектуальной системой возможно только при наличии устанавливаемых по требованию, безопасных и надежных соединений в каждом аспекте системы.

3. Инновации являются исходной точкой повышения производительности. Инновационная архитектура, инновационная модель и инновационная экосистема жизненно необходимы

Инновационная архитектура. Инновации должны пронизывать каждый уровень — от эталонной архитектуры корпоративной цифровой трансформации до технической архитектуры, включая вычислительную архитектуру и архитектуру целевой коммуникационной сети.

Инновационная модель. Разрабатывая новую модель интегрированного бизнеса и цифровых технологий, мы можем восполнить разрыв между бизнесом и цифровыми технологиями, перенести прошлые достижения в будущее и помочь энергетическим компаниям перейти на цифровые технологии в процессе их быстрого роста. Ключевой задачей является предоставление экспертам в области энергетики новейшей специализированной информации для снижения порога цифровой трансформации, а также подключение и стимулирование творчества всех сотрудников.

Инновационная экосистема. Открытый режим Costa Rica, предложенный Джеймсом Муром (James Moor) гораздо лучше подходит для отрасли. Модель открытой экосистемы позволяет каждому раскрыть свой потенциал и поделиться своими соответствующими способностями, обмениваясь при этом отраслевыми и межотраслевыми возможностями среди всех участников.

Цифровые сценарии совместно определяются энергетическими компаниями, аналитическими центрами и отраслевыми организациями. Цифровая трансформация является системным проектом, требующим не только способных поставщиков решений и интеграторов, но также поставщиков ИКТ и партнеров — у каждого своя роль в этой сложной кампании.

Компания Huawei стремится заложить фундамент Цифрового Китая и предложить миру еще один прекрасный вариант выбора. Мы сосредоточены на том, что у нас хорошо получается в цифровом поле, и работаем с отраслевыми клиентами и партнерами для создания более яркого будущего интеллектуальной электрической энергии.

Дэвид Сан (David Sun), вице-президент Huawei и генеральный директор подразделения цифровой трансформации электроэнергетики компании Huawei