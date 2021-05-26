ЦМК шины КАМА PRO с ходимостью до 700 000 км

Грузовые цельнометаллокордные (ЦМК) шины KAMA PRO производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES созданы для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных перевозках, а также для эксплуатации в условиях бездорожья. Новое поколение шин отличается улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом.

КАМА PRO NU 404 отличается повышенной проходимостью с регулируемым давлением, тем самым адаптируясь к дорожному покрытию. КAMA TYRES стал первым российским производителем подобных ЦМК шин.

КАМА PRO NF 203 улучшает прямолинейное качение, отлично отводят воду из пятна контакта и препятствуют попаданию камней.

KAMA PRO NR 203 повышают безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге, они обладают улучшенными свойствами торможения и разгона.

KAMA PRO NT 203 имеют улучшенное сцепление с дорогой, а также предотвращают боковые заносы, в том числе на мокрой и заснеженной дороге.

Шины представлены, преимущественно, моделями с посадочным диаметром 22,5 дюймов. В модельном ряде ЦМК шин КАМА PRO есть линейки с маркировкой «M+S» и «3PMSF».

Цельнометаллокордные (ЦМК) шины КАМА PRO подлежат восстановлению (KAMARETREAD), благодаря чему их ходимость увеличивается до 700 тысяч км. Это позволяет продлить срок эксплуатации шин и, следовательно, снизить затраты на их регулярное обновление.

Источник: https://110km.ru/art/shiny-kama-pro-na-zametku-vladelcu-gruzovogo-transporta-134239.html

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/