ЦУР Кубани обработал 80 тысяч заявок жителей в соцсетях

Центр управления регионом Краснодарского края принимает заявки и вопросы местных жителей, в том числе, посредством социальных сетей рунета. После этого все запросы перенаправляются для оперативного реагирования тем либо иным государственным органам власти. Кроме того, свои обращения жители Кубани могут отправить по многоканальному телефону либо на интернет-портале центра.

В ЦУР рассказали, что по каждой жалобе или заявке жителей первичная реакция следует, в среднем, в течение восьми рабочих часов. В ряде случаев, власти на местах решают полученную задачу не более чем за одни сутки. Всего в течение года центр обработал порядка 80 тыс. заявок жителей, поступивших в социальных сетях.

«Если производить расчет на одну тысячу населения того либо иного города, чаще всего со своими вопросами обращаются жители Краснодара, Сочи, Анапы, Туапсинского района и Новороссийска. Это совсем не означает, что системные проблемы наблюдаются в упомянутых муниципалитетах. Просто жители этих населенных пунктов чаще других видят, что в соцсетях их сообщения фиксируются, отрабатываются, поэтому активно пользуются предложенными сервисами», – рассказал Юрий Шевченко, глава кубанского ЦУР.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Центры управления регионом открыли ровно год назад, 30 ноября 2020 года. Как сообщает пресс-служба администрации Кубани, на сегодняшний день центры дислоцируются и активно принимают заявки от жителей в 37 краевых районах и городах. Благодаря работе этих учреждений, за последний год решен ряд ключевых проблем в муниципалитетах, говорят кубанцы.

По своей структуре, ЦУРы представляют собой оперативный коммуникационный комплекс, в который входят Управление мониторинга транспорта и дорожного движения, Единая дежурно-диспетчерская служба, Отдел по работе с обращениями жителей в соцсетях, а также несколько сервисов обратной связи. В том числе, одна из задач ЦУРов на местах – помощь в поиске пропавших людей.

Источник фото: dis.krasnodar.ru