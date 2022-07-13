Цзю: смогут ли сыновья превзойти своего великого отца

Австралиец Тимофей Цзю — старший сын знаменитого Кости Цзю, не без ошибок, но вполне уверенно идет к тому, чтобы побить рекорд своего отца. Он похож на него не только внешне (правда, косичку он не носит), но и стилем, что приносит ощутимые плоды —в 21 бою он положил соперника нокаутом 15 раз.

По информации от 1xСтавка, избив в одну калитку Такеши Иноуэ и победив после нокдауна Террелла Гуще, Тимофей нацелен взять одним боем сразу четыре чемпионских пояса Джермелла Чарло — WBO не дала много времени новому абсолютному чемпиону мира насладиться победой и потребовала защитить титул против Тимы. 27-летний австралиец русского происхождения шесть лет шел к титулу чемпиона и сейчас он очень хочет победить и побить тем самым рекорд отца по количеству поясов, но американец не спешит принимать вызов, срывает переговоры и тянет время.

“Он очень неуважительный человек. Он мне всё равно не нравится. Я думаю, что мы с ним будем драться, потому что между нами нет любви — только сплошная ненависть. Если тебе нужен партнёр по танцам, я здесь. Я здесь, чтобы попытаться вывести тебя. Я всегда заинтересован. Я обязательный претендент. У тебя есть несколько месяцев, чтобы принять решение, или освобождай пояс. Сражайся со мной или уходи — вот и все!” — передал своему оппоненту Тимофей.

Тем временем Никита, младший сын легендарного бойца, идет к боксерскому Олимпу своей дорогой. В отличии от Тимы, предпочитающего интеллектуальный и техничный бой, Никита не против поклинчиваться и потолкаться с соперником у канатов, чтобы потом внезапно обрушиться на него серией убойных ударов. “Если моего брата называют хирургом в ринге, то я скорее мясник. Мы делаем одну работу, но я предпочитаю делать это немного грязно”, — скромно отмечает восходящая звезда.

Сделав перерыв ради образования, 3 марта он победно дебютировал на профессиональном ринге в родной Австралии в первом среднем весе, а 11 мая сразился и тоже одержал уверенную победу в схватке с Мэйсоном Смитом. “Безупречный” — похвалил младшего брата Тимофей, который присутствовал в зрительном зале.

Новый бой с участием восходящей звезды состоится 20 июля с 32-летним Беном Хорном, который проиграл два последних поединка. Но легкой прогулки ожидать не стоит — Бен хорошо компенсирует нехватку техники взрывным характером. Букмекер “1xСтавка” принимает на победу обоих бойцов с высокими коэффициентами, но Хорн все же рассматривается как андердог этого сражения. Примечательно еще и то, что Тимофей Цзю недавно выиграл техническим нокаутом однофамильца Бена — Джеффа Хорна. Чем закончится этот бой? Узнаем уже скоро.