Дача и пожар: как обезопасить дом от огня?

Начало весны – это не только первая оттепель, но и старт активного строительного сезона на приусадебных участках. Новый сезон на даче непременно принесет с собой необходимость текущего ремонта, планы по постройке бани или ремонту системы отопления в самом доме, да и навес давно пора было бы построить. Причем, стоит учитывать сразу несколько факторов: помимо стоимости стройматериалов и их потенциального срока службы, важно помнить о противопожарной безопасности. По словам заместителя председателя Мособлдумы, главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина 80% всех возгораний приходится на жилые дома, в том числе и на дачи. «В 90 случаях из 100 пожары в загородных домах возникают из-за неисправной электропроводки или печного отопления», – рассказал он в интервью МК. По данным МЧС, за 9 месяцев 2021 года в сельской местности произошло 11 197 случаев возгораний по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования, а также 19 376 пожаров из-за аварийного состояния или неправильной эксплуатации электрических сетей. Лидирует, как и прежде, неосторожное обращение с огнем – 100 181 возгорание.

Как известно, пожар проще предупредить, чем потушить, и на российском рынке есть решение для подобного рода задач – хризотилцементная продукция.

Борьба на опережение

Хризотиловый асбест – это волокнистый минерал, обладающий рядом уникальных свойств. Одним из них является негорючесть, т.е. он не горит при любой температуре. При нагреве в 1500°С, что превышает температуру плавления большинства марок стали, хризотиловое волокно становится хрупким, но так и не загорается. Также оно инертно к химическим воздействиям, устойчиво к механическим нагрузкам и перепадам температуры. Соответственно, все материалы на его основе в полной мере обладают этими свойствами. Для дачника это – шифер, хризотилцементный сайдинг и трубы, плоский лист и огнеупорный картон, а также электроизолирующие и термоизолирующие материалы для проводки и печного оборудования.При нагреве хризотиловые материалы не выделяют вредные пары, не плавятся и плохо проводят тепло. Последнее свойство позволяет эффективно использовать их в той же бане для изоляции нагревающихся печных элементов от воспламеняющихся поверхностей.К примеру, сотрудники МЧС рекомендуют использовать ткань на основе хризотила для тушения небольших возгораний.

Также хризотиловая продукция не проводит электричество, что делает её одним из наиболее эффективных материалов для изоляции проводов. Искра короткого замыкания не сможет поджечь деревянную стену, если провод находится в «хризотиловой броне». Так, противопожарная служба в Вологде прямо использовать именно хризотиловую электроизоляцию. Кстати, если оборванный провод упадет на крышу из привычного всем шифера, произойдет то же самое, то есть ничего. Ставший «народным» за долгие десятилетия использования еще со времен Советского союза, шифер изготавливают из хризотилового волокна, цемента и воды. В его составе просто нет элементов, которые могут загореться.

Цена вопроса

Разобравшись с техническими особенностями хризотилцементной продукции, можно перейти к вопросу о стоимости, который в 2022 году встает довольно остро. Взрывной рост цен на строительные материалы сделал множество решений невозможными для рядового российского потребителя, но это не коснулось хризотиловой отрасли. Она по-прежнему удерживает «народный» сегмент, позволяя быстро и эффективно осуществить текущий ремонт или построить что-то новое. Средняя стоимость хризотилцементной продукции во всех регионах нашей страны существенно ниже синтетических аналогов. Причем, хризотилцемент служит долго. Средний срок эксплуатации хризотилцементного шифера составляет около 30 лет, а при грамотном уходе может быть продлен втрое. Сайдинг из «горного льна» служит до 25 лет без потери цвета и потребности в ремонте. Это означает большую экономию в перспективе, не говоря уже об освобожденном времени. В то же время монтаж хризотилцементных строительных материалов не требует особого оборудования или специальных навыков, занимает сравнительно мало времени – крышу обычного одноэтажного дома бригада из двух человек может перекрыть шифером за два дня «под ключ». Многие дачники выбирают хризотилцементную продукцию еще и потому, что она позволяет провести все работы самостоятельно.

Таким образом, хризотилцемент в текущем сезоне – это одно из наиболее надежных и безопасных решений для владельцев частных домов, задумавшихся о ремонте или строительстве. Вместе с безопасностью, они приобретают надежность и долговечность своих построек, что исключительно способствует качественному отдыху в своих владениях за городом.