Daewoong Pharmaceutical начинает экспорт «нового» препарата «Фексупразан» на Филиппины

Компания Daewoong Pharmaceutical (генеральный директор Чон Сен Хо (Jeon Seng-ho), Ли Чан Чжэ (Lee Chang-jae) объявила, что на Филиппинах официально появится в продаже препарат «Фексупразан».

Его появление знаменует собой первую успешную глобальную экспансию компании Daewoong Pharmaceutical в течение всего одного года с момента первоначального выпуска препарата «Фексупразан». Препарат «Фексупразан», который разрабатывался компанией Daewoong Pharmaceutical по собственной запатентованной технологии в течение 13 лет с 2008 года, представляет собой чисто отечественное новое лекарственное средство, обладающее пятью ключевыми преимуществами, включая быстрое начало действия, быстрое и значительное улучшение симптомов, отличное ослабление симптомов в ночное время, удобство применения, низкую вероятность возникновения лекарственных взаимодействий и стабильную эффективность.

Генеральный директор компании Daewoong Pharmaceutical Чон Сен-хо заявил следующее: «С началом продаж на Филиппинах мы совершим значительные шаги на мировом рынке препаратов для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и планируем достичь к 2030 году объема мировых продаж в один триллион вон». Далее он добавил: «Мы продолжим работу по расширению показаний к применению препарата помимо текущего лечения эрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни легкой степени тяжести и острого и хронического гастрита с пораженнием слизистой оболочки, а также по расширению рецептуры препарата для повышения конкурентоспособности с точки зрения удобства его приема».

Между тем, за дистрибуцию, продажи и маркетинг на местном уровне отвечает партнер Daewoong Pharmaceutical — PNSV Asia, дочерняя компания SV More Group. SV More Group уже более 10 лет отвечает за продажи и маркетинг препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, в том числе препарата для улучшения функции печени «Udcacid» и препарата для улучшения пищеварения «Bearse», производимых компанией Daewoong Pharmaceutical. Daewoong Pharmaceutical рассчитывает на быстрое проникновение «Фексупразана» на филиппинский рынок препаратов для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.