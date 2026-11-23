Ожидается, что 33-я встреча экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне принесет новые возможности для региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао (GBA) и укрепит кооперацию с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Являясь стратегическим центром GBA, район Наньша в Гуанчжоу использует эту возможность, чтобы показать, как высокий уровень открытости и региональное взаимодействие приводят к конкретным торговым преимуществам.

Доступ — мировое путешествие чилийской вишни

Порт Наньша обслуживает 220 маршрутов контейнерных лайнеров, в том числе более 100, непосредственно обслуживающих экономики АТЭС, и соединяет более 300 портов в более чем 100 странах и регионах мира. Чилийская вишня теперь может добраться до Наньши за 22 дня, в то время как тайские дурианы прибывают через четыре дня с помощью прямого сервиса «дуриан экспресс». За первые девять месяцев 2026 года торговля Наньши с экономиками АТЭС выросла на 16,8 % в годовом исчислении до 151,68 миллиарда юаней, а экспорт — на 21,2 %.

Платформа — хаб для складов предприятий АТЭС

Наньша стала первой остановкой для выхода брендов Азиатско-Тихоокеанского региона на китайский рынок. Такие бренды, как Mead Johnson и Danone, создали дистрибьюторские центры Азиатско-Тихоокеанского региона в Наньше, в то время как такие платформы, как Shein, Temu, TikTok Shop и AliExpress, из региональных превратились в глобальные. Наньша также создает Глобальный промышленный кластер трансграничной торговли, который привлекает компании из сферы трансграничных услуг, цифровых технологий и международной торговли.

Двигатель — умный производственный флот, отправляющийся в мировое плавание

Судостроение является растущим экспортным двигателем для Наньши. В этом регионе находится 221 судоходное и морское предприятие, которые вместе образуют отрасль стоимостью 50 миллиардов юаней. В апреле в Наньшу был доставлен первый в мире двухтопливный автомобилевоз на СПГ на 10 800 транспортных средств, установив мировой рекорд пропускной способности.

Подключение — невидимая сеть, соединяющая земной шар

Данные становятся новой торговой артерией. «Международный цифровой порт» Наньши открыл центр обработки данных, который с помощью локализованных ИИ-моделей позволяет использовать «иностранные данные, китайские вычисления» и «экспорт токенов» в физической изоляции. Комплексный сервисный центр «Going Global» для китайских предприятий в Наньше предлагает поддержку на каждом этапе, от прединвестиционного анализа и помощи в согласованиях до постинвестиционных услуг. Эти инициативы позиционируют Наньшу как основанный на правилах центр, соединяющий трансграничные потоки данных и исходящие инвестиции.

Новостной репортаж South.