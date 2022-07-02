DAMAC Properties начинает сдачу проекта DAMAC Towers Nine Elms в Лондоне

Компания DAMAC Properties объявила о начале процесса сдачи своего флагманского проекта в Европе — DAMAC Towers Nine Elms, двух 50-этажных башен класса «люкс» с потрясающими интерьерами от VERSACE, расположенных в элитном районе Лондона Zone 1. Специалисты DAMAC по работе с клиентами неустанно работают над обеспечением плавного перехода и сдачи объекта домовладельцам DTNE.

Команда выступает в качестве первого контактного звена для клиентов, прибывающих в здание, и разработала комплексную процедуру передачи, начиная с получения уведомления до физической сдачи клиенту ключей. Кроме того, в соответствии со стратегией цифровизации компании DAMAC, клиентам, которые не могут присутствовать лично, была предоставлена возможность виртуального осмотра.

«Наша команда CRM находится на месте для обеспечения плавного перехода и чтобы все было в идеальном состоянии и требуемый доступ функционировал до того, как клиенты попадут в свои дома для осмотра», — заявил старший вице-президент компании DAMAC Найл Маклафлин (Niall McLoughlin).

Nine Elms — первый проект дубайского застройщика в Европе и первый в Европе совместный проект VERSACE и нового объекта жилой недвижимости в лондонской зоне Prime Zone 1. Ультрасовременные башни, расположенные на южном берегу Темзы в районе Найн Элмс, отличаются уникальной и сбалансированной архитектурной композицией, тщательно продуманной для впечатляющих видов со всех углов обозрения. На территории комплекса будут располагаться студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентахаусы. DTNE также включает зеленые пространства общего пользования площадью 744 кв. м и четыре этажа офисных помещений в южной башне.

Интерьеры VERSACE добавляют роскоши этим двум фешенебельным башням. Ранее DAMAC уже сотрудничала с Versace по проектам в Бейруте и Джидде. Помимо VERSACE, компания сотрудничает с рядом других брендов, включая CAVALLI, de GRISOGONO, Paramount, Rotana, Radisson и The Trump Organization.

По результатам анализа, проведенного консалтинговой фирмой Savills, специализирующейся на рынке недвижимости, средняя по миру премия по брендовым жилищным комплексам к сопоставимым небрендовым проектам составляет 29% на невзвешенной основе.

«Мы рады завершить наш первый проект в Европе. DTNE особенно ценен для нас, и мы более чем довольны конечным результатом — наш шикарный экстерьер и модные интерьеры от Versace Home вместе смотрятся просто великолепно, — заявил г-н Маглафлин. —

Это захватывающее время для DAMAC, и мы быстро расширяем свое глобальное присутствие, изучая возможности для совместных проектов по всему миру».

В последние годы компания DAMAC добивалась все больших успехов, в том числе в недавнем времени благодаря крайне сильным показателям и перспективам экономического роста Дубая, и это побудило ее искать различные возможности для развития и роста на новых рынках.