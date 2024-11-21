Дан старт уникальному образовательному проекту «Ист.просвет»

В России стартовал уникальный образовательный проект «Ист.просвет». Его авторы решили доказать, что история – это не нудный и длинный монолог учителя или преподавателя, а возможность узнать, увидеть и понять массу интересных событий и увлекательных закономерностей. История – это инструмент, который учит правильно анализировать прошлое и делать выводы для будущего.

Выбран очень нестандартный подход к изложению истории: аудиторию порадуют ведущие выпусков проекта – известные спортсмены, блогеры, артисты и даже космонавты, а также формат «уроков».

Выпуски проекта «Ист.просвет» посвящены не только конкретным событиям, но и истории самых разных культурных течений. Так, Петр Натаров, звезда сериала «Пищеблок», рассказывает про смуту, о Ледовом побоище речь ведет любимчик поклонников сериала «Трудные подростки» Владимир Гарцунов, а Егор Дружинин, ведущий «Танцев» на ТНТ, знакомит желающих с историей танца: хотите знать, почему раньше вальс считался неприличным? В числе «учителей» были фигуристка Евгения Медведева и космонавт Антон Шкаплеров.

Проект также дает возможность соприкоснуться с эпохой, увидев интервью блогеров с потомками великих людей. Например, Наталья Гасанханова побеседовала с внуком вратаря Льва Яшина, правнуком «голоса СССР» Юрия Левитана, внуком инженера-конструктора Сергея Королева. Факты о жизни великих людей, которые больше нигде нельзя узнать, представлены в рубрике «Потомки».

Жизнь современников – тоже история. Как она влияет на творчество, помогает развиваться в профессии и других сферах жизни, звезда сериала «Плакса» Ника Жукова узнала у шеф-повара Александра Бельковича, музыкантов Thomas Mraz и Сюзанны, арт-директора Студии Артемия Лебедева Сергея Кулинковича и режиссера Кати Як.

Не все способны освоить большой объем информации. Для них «Ист.просвет» предлагает формат коротких мультфильмов, которые можно увидеть в социальных сетях проекта. В них зрители найдут ответы на самые неожиданные вопросы. Еще один удивительный формат проекта – исторические баттлы на улицах Москвы, позволяющие зрителям проверить свои знания. Мероприятия устраивают азартные блогеры Марго Дьяченкова и Саша Новиков.

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