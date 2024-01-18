Данные компании Semper говорят об увеличении спроса в России на детское питание

Пюре и молочных каш россияне стали приобретать больше. Об этом свидетельствуют данные по отгрузке компании-производителя детского питания Semper и федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

В 2023 году наибольшее количество угощений для самых маленьких потребителей — 257,5 тонны — поступило в магазины Москвы. Примерно столько же было в 2022-м. На втором месте в этом списке Санкт-Петербург, куда было отправлено свыше 31 тонны (почти 28,5 тонны в 2022 году) детского питания. Более 8 тонн уехали в Краснодар (7,2 тонны в 2022 году), 6,3 тонны — в Новосибирск (5,9 тонны), 5,4 тонны — в Иваново (1,8 тонны), 5,3 тонны — в Казань (3,8 тонны), 5,1 тонны — в Воронеж (4,6 тонны) и так далее.

«Мы видим, что спрос на детскую продукцию Semper растет. Мы возим ее как в специализированные магазины, например, «Детский мир», так и крупные торговые сети по всей России — «Магнит», — рассказал Юрий Коробейников, директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

Чаще всего детям покупают злаковые батончики. Так, в 2023 году их отгрузили 6,6 млн упаковок (4,4 млн упаковок в 2022 году). Среди фаворитов те, что с лесным орехом (1,8 млн упаковок в 2023 году и 1,2 млн упаковок в 2022 году), с клюквой (более 1 млн упаковок в 2023 году и свыше 700 тысяч упаковок в 2022 году) и в молочном шоколаде с бананом (760 тысяч упаковок в 2023 году и 508 тысяч упаковок в 2022 году).

В 2024 году Semper планирует существенно расширить линейку продукции. Сейчас идут переговоры сразу с несколькими площадками, где начнется изготовление фруктовых батончиков без сахара. Ранее продукция компании создавалась за рубежом, но из-за сложностей с логистикой в 2022 году часть производства перенесли в Россию. Так, на заводе в Калининграде делают мясные продукты — моно-пюре и фрикадельки.