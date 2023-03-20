Dante Genomics представляет Avanti Software для интерпретации генома за минуты

Компания Dante Genomics, мировой лидер в области геномики и точной медицины, запустила бета-версию Avanti, собственного программного обеспечения компании B2B для масштабной интерпретации вариантов и написания отчетов. Avanti предоставляет клиницистам, генетикам и исследователям готовый к работе веб-интерфейс программного обеспечения, который генерирует отчеты менее чем за пять минут параллельно для всего генома, всего экзома, целевых панелей и других наборов данных NGS.

Avanti использует VCF или FASTQ в качестве входных данных и возвращает полные отчеты по широкому спектру клинических областей всего за несколько минут, работая параллельно. Программное обеспечение Avanti не зависит от платформы, то есть независимо от того, какой секвенатор используется, Avanti предоставляет геномные отчеты и расширяет возможности врачей и исследователей в области геномики.

«Разработанное нами программное обеспечение Avanti позволяет команде Dante иметь скорость и точность в больших масштабах. Учитывая внутренний успех, мы решили сделать его доступным для внешних пользователей. Благодаря Avanti клиники и исследователи получают программное обеспечение, необходимое для улучшения их геномной интерпретации», – сказал Андреа Рипосати, генеральный директор Dante Genomics. «Пользователям Avanti не нужно беспокоиться о дорогостоящих лицензионных платежах или процессах интеграции, а также не требуются специальные знания в области биоинформатики. Мы создали программное обеспечение «включай и работай», чтобы специалисты в области геномики и здравоохранения могли приступить к работе за считанные минуты, добившись скорости и масштабируемости, которые мы используем в Dante Genomics для комплексной интерпретации всего секвенирования генома».

Программное обеспечение Avanti использует исходные данные любого секвенсера в качестве источника для создания геномных отчетов с клинической полезностью и практичной медицинской аналитикой.