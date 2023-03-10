Давид Пастрняк ведет за собой великолепный «Бостон»

«Бостон Брюинз» проводит по-настоящему великий сезон: «Мишки» в нынешней регулярке столь хороши, что могут побить исторический рекорд «Монреаля» по набранным пойнтам. Естественно, что «Бостон Брюинз» считается и главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. Многие бетторы заключают пари на победу «Мишек», тем более, что для взаимодействия с букмекером сегодня нужен только смартфон. А необходимое приложение бк леон мобильная версия скачать можно на сайте odds.

Перед началом сезона 2022/23 вингер Давид Пастрняк уже входил в разряд элитных аттакеров лиги. Немудрено, ведь 26-летний скейтер уже несколько лет является одним из лучших бомбардиров НХЛ, и может подписать новый контракт в конце сезона. Учитывая, как хорошо он начал этот год, ожидаемая сумма в долларах по этой новой сделке только растет.

По итогам 62 игр в этом сезоне Пастрняк лидирует среди игроков «Брюинз» с 44 голами и 84 очками. Это становится еще более важным, учитывая тот факт, что Брэд Маршан занимает второе место в командном зачете, набрав на данный момент всего 59 очков. Совершенно очевидно, что именно Пастрняк управляет нападением в этой команде, даже с Маршаном в составе.