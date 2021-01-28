DB Schenker возобновил автомобильные перевозки из Европы в Великобританию

На сегодняшний день DB Schenker возобновил автомобильные поставки из стран Европейского Союза в Великобританию после временной приостановки. Для обработки грузов по-прежнему крайне важно, чтобы таможенные документы были заполнены без ошибок.

Возобновление поставок в кратчайшие сроки стало возможным благодаря тесному сотрудничеству компании с коммерческими и промышленными партнерами по сбору сквозной контактной и таможенной информации, которая необходима для пересечения границы.

Ранее DB Schenker проинформировал клиентов о том, что поставки из ЕС в Великобританию будут приниматься и собираться только в том случае, если будет получена и верно заполнена документация от экспортера и импортера. Чтобы поддержать своих клиентов, DB Schenker предоставляет подробные инструкции по заполнению документов. Всю необходимую информацию, в том числе шаблоны таможенных документов, можно найти на веб-сайте DB Schenker https://www.dbschenker.com/global/meta/brexit.

Кроме того, клиенты могут обратиться к представителям отдела продаж и обслуживания клиентов в своем регионе, которые также предоставят информацию.

Временная приостановка поставок стала необходима после того, как логистический оператор выявил значительные проблемы, связанные с новыми таможенными формальностями, которые в результате Brexit теперь применяются к поставкам между Евросоюзом и Великобританией.

Надо отметить, что российское подразделение DB Schenker продолжает отправлять и принимать грузы в привычном режиме, так как таможенные стандарты отправки документов давно согласованы и отработаны.