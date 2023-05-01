DDPAI запустила функцию удаленного мониторинга 4G для обеспечения безопасности автомобилей 

Технологии
1 мая 2023

Являясь лидером в индустрии видеорегистраторов, DDPAI не только предоставляет потребителям безопасные и стабильные видеорегистраторы с высоким разрешением, но также выпускает 4G соединительный блок/кронштейн, соединяющий смартфон и регистратор через сеть 4G, позволяя в режиме реального времени отслеживать состояние автомобиля и изображения спереди, а также обеспечивая удаленную защиту для безопасности автомобиля.

Дистанционный мониторинг

Мониторинг передней части автомобиля в режиме реального времени 

Бывает ли вам трудно отыскать свой автомобиль на парковке супермаркета после совершении покупок? Теперь для этого нужно просто открыть приложение DDPAI для проверки местоположения и переднего вида автомобиля, оно поможет водителюбыстро отыскать свой автомобиль.

Уведомление о столкновении

Незамедлительное уведомление в случае столкновения

Если напарковке видеорегистратор фиксирует столкновение или удар, он сразу же делает фотографию и видео ситуации и отправляет их водителю через приложение, информируя его о аномальной ситуации с автомобилем.

Электронное ограничение

Автоматическое распознавание при входе автомобиля в заданную зону или выходе из нее.

В случае опасений по поводу того, что работники сто во время ремонта могут пользоваться автомобилем без разрешения или что арендаторы авто будут ездить на нём в других провинциях, владелец автомобиля может установить зону онраничения в приложении. При входе автомобиля в эту зону или выходе из неё приложение будет автоматически уведомлять владельца о дальности пробега автомобиля.

Облачная галерея 

Просмотр фотографий и видео в любое время и в любом месте

Стандартно поставляется с облачным хранилищем объемом 2 ГБ, чтобы водители могли загружать фотографии столкновений и делать фотографии в качестве резервного копирования для просмотра и скачивания в любое время и в любом месте.

Поддерживаемые устройства

Видеорегистраторы DDPAI MINI5 поставляются с кронштейном 4G, а модель DDPAI X5 Pro идёт с соединительным блоком 4G.

Информация о компании DDPAI

Компания DDPAI, основанная в 2013 году, стремится обогащать повседневную жизнь и путешествия за счет инновационных технологий. Компания сотрудничает с татакими брендами, как Huawei, Alibaba и SAIC, Geely, Volvo, Xpeng Motors и другими в целях расширения возможностей интеллектуальной мобильности, расширения опыта вождения и повышения эксплуатационной эффективности.

Основываясь на опыте 10 миллионов пользователей, DDPAI разрабатывает потребительские товары, такие как видеорегистраторы или автомобильные смарт-экраны для повышения уровня комфорта и осведомлённости водителей.

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