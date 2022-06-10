Децентрализованная криптобиржа ApolloX привлекла посевное финансирование

Криптобиржа ApolloX, входящая в десятку ведущих децентрализованных бирж (DEX) на CoinMarketCap по данным на июнь 2022 года, объявила о привлечении финансирования в рамках посевного раунда, в котором, среди прочих инвесторов, приняли участие Binance Labs и Kronos Research. Сумма привлеченных средств не раскрывается.

В раунде также участвовали Lingfeng Capital, SafePal, TokenPocket, 3Commas и LUX Capital.

Стратегическое финансирование поможет компании ApolloX продолжить развитие своего текущего продукта и создать новые линейки продуктов в экосистеме, включая спот-трейдинг, Predict-to-Earn («Прогнозируй и зарабатывай») и DEX-as-a-Service (децентрализованная биржа как услуга). С момента своего основания в сентябре 2021 года компания ApolloX продолжает демонстрировать внушительный рост. Ее совокупный объем торговли достиг в мае 2022 года 158,87 млрд долл. США.

«Децентрализованные финансы все чаще подтачивают рыночную долю централизованных финансов. Пользователи требуют большего контроля, большей ценности и доступности, и в этой конкурентной среде протоколы быстро внедряют инновации. Мы очень рады тому, что наши инвесторы признают наш вклад в эту эволюцию в сторону децентрализации и Web3», — заявил ApolloX Captain, основатель ApolloX.

Компания ApolloX предлагает доступное и в то же время передовое решение для децентрализованной торговли. Понимание и страсть команды ApolloX к отрасли побуждают компанию создавать функции, которые изменят опыт всех заинтересованных сторон в сфере криптовалют и блокчейна.

В апреле 2022 года платформа анонсировала прогрессивный план по реализации концепции Web3, предусматривающий запуск ApolloX 2.0, сжигание 5,75 млрд токенов APX и переход к форме самоуправления децентрализованная автономная организация (DAO).

Структура DAO будет способствовать дальнейшему внедрению децентрализованных криптоактивов и ориентированной на пользователей блокчейн-технологии на глобальном уровне. ApolloX DAO будет использовать стандартные отраслевые решения для внедрения децентрализованного управления и содействия прозрачному принятию решений сообществом по системе «без доверия» в целях развития платформы.

Компания ApolloX убеждена в том, что будущее DAO будет способствовать ликвидации централизованного руководства и расширению возможностей нового поколения протоколов для вывода инноваций в области блокчейн на новые высоты. Это откроет новые рынки и новые возможности для отрасли.

В следующем году компания ApolloX будет работать над выполнением своего плана действий и непрерывно совершенствовать свою степень децентрализации. Кроме того, компания продолжит расширять свою обширную сеть партнеров, в которую уже входят такие платформы и компании, как CoinMarketCap, PancakeSwap и Banxa Holdings.

ApolloX входит в число ведущих децентрализованных криптобирж. Начиная с 2021 года ApolloX реализует свою миссию: сделать криптовалюты доступными для всех, а не только для профессиональных трейдеров. В 2022 году компания ApolloX объявила о своем плане перехода на модель управления DAO (децентрализованная автономная организация).

Экосистема ApolloX развивается быстрыми темпами и включает в себя встроенный кошелек DeFi, NFT-токены ApolloX и многое другое. APX — это собственный токен ApolloX, который можно получить в качестве вознаграждения в процессе трейдинга и который дает право голоса в управлении платформой ApolloX.