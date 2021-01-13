Декабрьский видеоролик «Невыносимое выносимо» призывает к захоронению Ленина?

В нашей стране не стихает дискуссия о необходимости перезахоронить Ленина. Событие конца декабря убедило многих людей в том, что такое решение уже принято властями. К такому мнению они пришли по итогам новогоднего появления ролика под названием «Невыносимое выносимо». Авторский коллектив, который работал над созданием данного видео, неизвестен. Впрочем, те, кто посетят профиль канала в YouTube, увидят жирный намек — Расстанный проезд 3. Речь идет об адресе кладбища в Санкт-Петербурге, где покоятся мать и сестры Ленина, и где его было бы логично перезахоронить.

Появление видеоролика «Невыносимое выносимо» было подготовлено аккурат к Новому году, его посмотрели в сети ВКонтакте около миллиона человек, на канале YouTube — свыше 200 тыс. человек, почти тысяча пользователей оставила под ним свои комментарии. Ролик напоминает о жестокости Ленина, как революционного лидера и, возможно, в очередной раз поднимает вопрос о его перезахоронении.